Video | Dos pitbull atacaron a un perro callejero, lo hirieron gravemente y generó indignación en los vecinos de Garupá

Los vecinos del Barrio Unido de Garupá se mostraron indignados por el hecho debido a que la persona responsable de los perros no ayudó al otro animal herido y tampoco intermedió en el ataque. Temen por un ataque por parte de los animales a personas del lugar.

En las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a dos perros de raza pitbull atacando a un perro callejero. Ambos perros de raza tienen dueño y los vecinos del barrio aseguran que los deja sueltos en la calle, lo que también genera miedo por posibles ataques a personas.

Las imágenes muestran como los dos perros someten al otro con total ferocidad en las calles del Barrio Unido, en la esquina de la calle San Lorenzo y Brasil.



Una de las testigos del hecho, aseguró que una mujer, dueña de los animales, salió de su vivienda, los llamó y los hizo ingresar a su casa. Posteriormente cerró el portón y no salió, ni siquiera para poder socorrer al animal herido.

Sorpresivamente el perro callejero, luego del ataque huyó mal hiriente y los vecinos no pudieron ayudarlo. Hasta el momento no lo encontraron y no saben si sobrevivió horas después.

Vecinos de la zona, remarcan la irresponsabilidad de los dueños de los perros y comentan que es casual encontrar a los perros «pitbull» sueltos, sin correa y en la calle. Esto último genera indignación y preocupación ante la gran concurrencia de personas que transitan por el lugar todos los días.

Por el hecho se erradicó una denuncia en la Comisaría Nº 5 de Garupá contra los dueños de los perros y se espera respuesta por parte de las autoridades.

