HéroesMisionerosDeMalvinas | La crudeza de la guerra a través del relato de los ex combatientes sanvicentinos, Adán Piñeiro y Francisco Álvez

El ciclo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” de Misiones Online se expandió hasta la zona centro de la provincia de Misiones, más precisamente llegó a San Vicente, donde Adán Piñeiro y Francisco Álvez, héroes misioneros de Malvinas, contaron detalles de su historia en el servicio militar y la guerra.

En un nuevo programa homenaje por los 40 años de la gesta de Malvinas, en este episodio conocimos la historia de Adán Piñeiro y Francisco Álvez, dos ex combatientes de la localidad de San Vicente, Misiones.

Ambos son de la «clase 62» y compartieron desde el servicio militar hasta el regreso desde las Islas Malvinas. Junto a Misiones Online, compartieron su experiencia y dieron su crudo testimonio de lo que fue ese conflicto bélico recordado por todos los argentinos.

Desde el viaje a Puerto Madryn, hasta la llegada a la Isla Soledad, pasando por el combate, el frío, el hambre y el poderío inglés, Francisco y Adán compartieron detalles inéditos de su paso por Malvinas.

“Yo me fui con 15 soldados más, en un avión Hércules de carga. Desembarcamos en Puerto Argentino, Isla Soledad”, comentó en un principio el veterano Álvez.

Asimismo y respecto de la comida, agregó: «Venia en camiones solo de mediodía, y a la noche nos daban una ración, que era una pastilla pero no nos dejaban hacer fuego porque podrían detectar la posición y podían atacarnos», explicó Francisco.

Adán, por su parte, recordó muy tristemente a Roberto Acuña, en un episodio que describe la crudeza de esta guerra sin sentido. Acuña, fue un joven inexperto en todo tipo de combate, soldado de 18 años que estuvo junto a Adam, y perdió la vida en las islas.

«En su fusil tenía todos tus proyectiles, sabía las instrucciones, pero cuando nos atacaron una noche, él no podía ni sostener su arma. Yo le decía que disparé, y se negó. Le dije ‘dame tu fusil, yo voy a tirar tu granada, para fogueo’. Él no me dejó usarla y cuando atacaron se arrinconó en la carpa y se quedó quieto», contó Piñeiro.

El joven soldado que era cuidado por sus camaradas no logró sobrevivir. «El falleció en la huída desde el campo al pueblo. Falleció cuando atacaron los aviones, él venía más atrás. Se llamaba Roberto Acuña”.

Respecto del primer viaje, aseguró que ellos no sabían que irían a la guerra, ni tampoco hasta las islas. “Cuando salimos de Monte Caseros, salimos sin saber a donde íbamos. Allá en Río Gallegos el teniente Coronel. obedeció órdenes de un general que nos mandó a las Islas”, explicó.

A esto último, Francisco describió la diferencia que existía entre el equipamiento con el que contaban, y los trajes térmico de los ingleses.

«Ellos tenían ropa térmica, se movían mucho más rápido. Los equipamiento lo mismo, nosotros a penas nos movíamos, íbamos como podíamos”, contó.

El gran cambio de clima, desde el calor de Misiones al frío del sur y el mar fue clave para el desempeño y la vida de los soldados. Piñeiro se refirió a esto y explicó: “El viento, la lluvia y el frío no fue fácil para nosotros. El cambio de clima que nos agarró, la temperatura acá era agradable, cuando llegamos allá la temperatura era de 12 grados bajo cero”.

Otra de las experiencias y grandes anécdotas que comentaron, fue la de la heroica maniobra del subteniente Giménez, quien cubrió solo la retirada de sus compañeros ante el ataque inglés. Una vez que sus camaradas estuvieron a salvo, el también se replegó y logró sobrevivir.

Respecto de los rumores y las especulaciones de algunos medios de comunicación y lo que informaba el Ejército Argentino, ambos veteranos coincidieron de que ellos nunca creyeron que estaban ganando la guerra.

A esto, Álvez sostuvo que «pudimos haber ganador esa guerra pero habían problemas entre las tres fuerzas armadas, infantería, aeronáutica y marina”.

Sin embargo, fue contundente para describir las condiciones de las fuerzas armadas argentinas y su armamento: «Llevaron municiones en cajas que se humedecieron y cuando entrabamos en combate no funcionaban. Eso era un atraso para nosotros, ellos nos tiraban y nosotros no, nos salvamos de milagro, escondiéndonos atrás de muros o piedras», comentó.

Así expusieron desde el más sentido recuerdo su experiencia en la guerra de Malvinas, recordando a sus compañeros sobre todas las cosas.

Por último, Francisco Álvez, aseguró que no quiere volver a las islas y explicó que es una etapa cerrada para él. Sin embargo, Adán Piñeiro, ante la posibilidad, dejó las puertas abiertas para un posible retorno, en recuerdo y conmemoración del hecho y sus compañeros caídos en batalla.