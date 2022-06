La Fiscalía pedirá la detención del jugador Sebastián Villa, acusado de abuso sexual

La fiscal Vanesa González le pedirá a la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora la detención del delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado de abuso sexual con acceso carnal tras la denuncia de una joven con la que mantenía una relación

El mundo Boca se convulsiona por la posible detención del jugador Sebastián Villa. Según medios nacionales la fiscalía pedirá la detención del deportista en relación a la causa por abuso sexual e intento de femicidio.

El ataque ocurrió en 2021, en base al testimonio de la víctima. Ahora será el juez que interviene en el caso quien definirá si se convalida el arresto de Villa.

Luego de la pericia psiquiátrica al futbolista colombiano, que determinó que Villa tiene “una personalidad normal” y “no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales”, era inminente el pedido de las fiscales de la UFI N°3 de Esteban Echeverría que investigan al colombiano.

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo pasado en la fiscalía del departamento judicial de Lomas de Zamora. La víctima luego la ratificó de manera presencial en la fiscalía. La joven contó que todo ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country “Venado II” de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel.

Según la denuncia, Villa había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores. Luego, la discusión se puso más fuerte, y Villa la encerró en una habitación, donde abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde el futbolista se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había “tomado mucho” y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.

El futbolista colombiano se había presentado el jueves pasado a una entrevista con una médica en el marco de la causa en la que está imputado por abuso sexual. Dieron a conocer los resultados de la pericia de Sebastián Villa.

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la pericia psiquiátrica a la que se sometió el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa en el marco de la causa en la que está imputado por abuso sexual.

Según el informe de la médica que lo entrevistó, el colombiano presenta “una personalidad normal” y “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”. Esto implica que es imputable y que está en condiciones de ser llamado a prestar declaración indagatoria.

Villa se presentó el jueves pasado en la Fiscalía de Lomas de Zamora para ser sometido a una pericia psiquiátrica, en el marco de la imputación en la causa por abuso sexual que pesa en su contra. El delantero colombiano llegó a las 10.30 junto a su abogado e ingresó al recinto por una puerta lateral. Ya en el lugar, fue evaluado por una médica que realizó el “examen psiquiátrico pormenorizado”.

Lo resultados de la pericia psiquiátrica de Sebastián Villa

a) En el caso del imputado de autos se observa una personalidad normal, no se observan rasgos psicopáticos o psicosis. b) No presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales.- c) No padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista. d) No resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. e) Juicio y criterio de realidad conservado, con consciencia de situación, sin patologías psiquiátricas por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico.

Qué puede pasar con Sebastián Villa tras la pericia

Los resultados del examen psiquiátrico arrojan que Sebastián Villa es imputable, por lo que puede ser citado por la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está imputado.

Qué podría declarar Villa en caso de ser citado a indagatoria

El abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, rompió el silencio y por primera vez habló de la causa en la que el delantero de Boca fue imputado por abuso sexual. “Me dijo que el hecho no existió, que fue sexo consentido”, dijo en eltrece.

“Sebastián y la denunciante nunca fueron pareja, quiero aclarar. Cuando hablé con él me dijo que nunca pasó lo que dice la denuncia, me dio su versión de los hechos, y los hechos no existieron. Me explicó que fue sexo consentido”, contó.