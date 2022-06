Un hombre denunció haber sido víctima de abuso sexual cuando era seminarista en la Iglesia Ucraniana de Misiones

Eduardo contó su historia de vida y manifestó que habría sido abusado por un cura de una Iglesia Ucraniana de la capital misionera. “Cuando era seminarista, el sacerdote abusaba de mí”, reveló.

El expadre Eduardo dejó el sacerdocio porque habrían abusado por un cura. En comunicación con el medio de Crónica, señaló “fue José Azuda. Me tocó vivir en una etapa cuando era seminarista y en un cierto momento, éramos tres chicos junto a otro sacerdote que nos acompañaba en la formación. Sin embargo, quedé solo yo porque los demás abandonaron la carrera”.

Asimismo, expuso que “en el 2006 me quedé solo con el cura José. Pasaban los días y hacía insinuaciones de índole sexual. Lo que más me impactó fue que me comenzó a insinuar que en su computadora visualicemos videos con un contenido pornográfico. Luego, él decía que a mí me gustaba y que por ello era homosexual. Además, me decía que yo miraba su bragueta del pantalón y eso era mentira hasta que llegó al punto en que señalaba de que yo debía ser “su amigo”.

“Cuando me pasó esto, me quería ir, pero no tenía a donde yo estaba siendo manipulado por el cura. En ese momento, era muy vergonzoso contarle a una autoridad máxima de la Iglesia Ucraniana lo que me sucedía. Sin embargo, lo hice, pero cuando me escucharon no tomaron cartas en el asunto. Después, cuando vino otro obispo a la diosesis, también le conté con todos los detalles, pero no hacían nada porque supuestamente no se animaban a echarlo porque le tenían miedo”, continuó con su historia.

“Cuando ya era diácono, en un viaje me pide que yo sea su pareja porque siempre la idea era que siempre éramos amigos y los amigos no tienen problema de estar juntos desnudos y yo nunca le dije que éramos amigos. Muchas veces, él cuando se levantaba por la mañana, lo primero que hacía era practicarme el sexo oral y yo no podía hacer nada. Esto fue entre el 2008 y 2009. Esto lo pude manifestar un año después gracias a que un Obispo me escuchó. En ese entonces, tenía aproximadamente 27 años”, agregó.

Según lo que expusieron desde el medio de Crónica, la Iglesia Ucraniana de Misiones afirmó que el expadre José abusó del exseminarista y que, por ello, lo pusieron en una categoría más baja. “Un delegado del Obispo ucraniano, un canonista vino desde Ucrania exclusivamente con el objetivo de analizar lo sucedido”, aseveró Eduardo.

Igualmente, “en ese entonces me quedé solo en el mundo. Gracias a Dios, en la actualidad cuento con el apoyo de mi pareja, de mi mujer. Este cura me quiso obligar a cambiar mi orientación sexual y esto fue gravísimo”, culminó.

