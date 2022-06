Oberá | Milagros Kalt denunció a un familiar por abuso sexual y lleva 100 días desaparecida

La joven obereña, Milagros Kalt lleva 100 días desaparecida. La busqueda de la menor de 17 años inició en el mes de febrero cuando su familia denunció su desaparición a la Policia de Misiones. El año pasado había denunciado a su tio por abuso sexual.

El 26 de febrero de este año, fue el último día que la familia de Milagros Kalt la vió. Desde entonces la Policía de Misiones inició la busqueda de la menor, que ya lleva 100 días desaparecida.

La joven vivía con su abuelo, en el barrio Villa Cristian de Oberá y desde el mes de febrero nunca más volvió a verla o a saber algo de ella. La busqueda y el hallazgo sin vida de Josías Galeano, reflotó los operativos y la preocupación en las redes sociales para dar con el paradero de la menor.

La asociación civil Missing Children Argentina se sumó a la busqueda de la menor con la publicación de sus datos y la fotografía en su página web oficial. La menor es de contextura delgada, tiene 1.70 de altura, es de tez blanca, tiene ojos de color celeste y cabellos color castaño.

Una carta y una denuncia por abuso sexual

Según las primeras averiguaciones en el caso, la joven habría dejado una nota a su abuelo, a quien la pedía que no la busque por iba a estar bien y le indicaba se iba a vivir a San Pedro. Sin embargo esta prueba no fue considera para realizar pericias y determinar si efectivamente fue escrita o no por la adolescente.

Y otro de los datos importantes que giran en torno a la busqueda de la menor, es que el año pasado denunció a su tio por abuso sexual en la Comisaría de la Mujer y lo ratificó después en Cámara Gesell.

Sin embargo antes de que terminara ese mismo año la menor le confeso a su abuelo que había mentido sobre el abuso sexual.

En los últimos días vecinos y allegados a Milagros Kalt reavivaron el rastreo mediante las redes sociales, aunque hasta el momento no hubo novedades concretas. Milagros Micaela Kalt es de contextura física delgada, mide 1,70 metros de altura, es de tez blanca, tiene ojos de color celeste y cabellos castaños. Cualquier informacion comunicarse al 911.