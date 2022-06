Posadas | Diseñadores de toda la provincia expusieron su talento en la muestra “ADN, De Arte y Diseño Nuestro”

El pasado viernes, se inauguró en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento la muestra “ADN. Arte y Diseño Nuestro”, que unió a diseñadores textiles, de indumentaria y accesorios de toda la provincia.

Romina Cardillo, diseñadora reconocida misionera expresó que “fue un día muy hermoso, se estuvo conversando e intercambiando opiniones sobre la moda sustentable, yo creo que se vivió muy lindo”.

El Workshop abarcó temas sobre nuevos materiales en los que están trabajando, “se puso en debate esto de los usos de los materiales y lo innecesario que es trabajar con pieles de animales en la industria de la indumentaria, también mostrando las nuevas tecnologías sobre esos materiales”, contó la diseñadora, su nueva marca apaña la sustentabilidad, ropa sin género y veganismo como ejes de su mensaje.

Según explicó, el Slow Fashion es todo lo contrario al Fast Fashion, aquí es serían como las cadenas más grande, por ejemplo como H&M y Zara, que no se sabe cual es el origen de sus productos, ni sobre qué convicciones se hace. “Slow es visibilizar el trabajo, como se hace, quién lo hace y en qué condiciones”, indicó.

En la moda vegana, las marcas que no trabajan con pieles de animales, “no es necesario el sufrimiento animal para la industria de la indumentaria, es un concepto que tiene que ver mas como la igualdad, porque no solamente protege a los animales, sino a todos los seres que conforman una proyecto, es el respeto con el otro que está trabajando a la par”, dijo.

Cardillo contó que hace aproximadamente 20 años es vegana y quiso aplicar un estilo de vida que en realidad es su trabajo. “Fue pensar en que hay una industria que no me interesa o no me gusta, y de qué manera puedo aportar algo diferente para poder cambiarlo. Yo vengo de una familia textil, creo que haber vivido eso, y ver a la industria trabajar de una forma poco ética me hizo cambiar un poco”, expuso.

Tal vez te interese leer: Adolescentes son los que más consumen productos veganos en Posadas

Para las personas que estén interesadas en incursionar en la moda vegana, el movimiento Fashion Revolution, inculca ciertas preguntas antes de comprar un producto. Hay que fijarse cual es el material del que está hecho, cómo se trabaja y que es lo que se está comprando.

Actualmente marcas reconocidas como Gucci, Luis Vuitton, Prada, entre otras, se manifestaron en contra del maltrato animal y dejaron de usar productos de origen animal, “ya hoy todas las marcas lujos están comprometidos y algunas ya dejaron de hacerlo, lo hicieron porque se dieron que se encuentran materiales resistentes y biodegradables que pueden resolver el producto que venían haciendo si tener un impacto en el ambiente”, agregó.

Construcción con madera | CADAMDA organiza el 10 de junio un seminario sobre “La Nueva Realidad Sustentable”https://t.co/HmgPkq3f41 — misionesonline.net (@misionesonline) June 1, 2022

Finalmente, manifestó el deseo de poner en foco lo artesanal, ya que “en otros países lo disfrutan, me encantaría involucrarme mucho más y darle más reconocimiento internacional”.

LEE TAMBIÉN