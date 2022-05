Copa Sudamericana | Lanús ganó por la mínima en La Fortaleza y se metió en octavos

El conjunto argentino llegaba igualado con Barcelona de Guayaquil en 8 unidades, por lo que el Granate debía ganar para avanzar a la siguiente instancia, vigilando lo que sucedía en cancha de Wanderers.

Lanús venció 1 a 0 a Metropolitanos de Venezuela y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol lo marcó Diego Braghieri. El equipo del Sur salió a la cancha con el objetivo de sumar un triunfo para no mirar lo que suceda en el otro partido, que tuvo como protagonistas al Barcelona de Guayaquil, y Wanderers de Uruguay, ambos conjuntos que también buscaron el pasaje a la segunda ronda.

El Granate tomó la iniciativa, pero no pudo quebrar la defensa del equipo de Caracas. Centros, remates desde media distancia y las ganas del delantero José Sand junto a la experiencia del retornado volante Diego Valeri, fueron las principales credenciales del equipo del sur.

En los últimos minutos de la primera mitad, el local intentó con algunas circulaciones cerca del área, pero falló en el último pase. Ya en tiempo adicional, luego de un tiro de esquina Valeri remató desde la medialuna del área y Sand no pudo pegarle. Los jugadores venezolanos reclamaron posición adelantada y hubo forcejeos en un final que no tuvo consonancia con los 45 minutos en los que no hubo muchas faltas y solo hubo un amonestado (Leminger Bolívar).

En el segundo tiempo Lanús concretó la ventaja y fue a los 6 minutos que Diego Braghieri anotó con un franco cabezazo tras un centro preciso de Valeri.

Luego el conjunto de Jorge Almirón buscó ampliar la diferencia y el ingresado Samuel Careaga desperdició una clara chance cuando recibió solo y al lado del arco, pero tiró la pelota por las nubes.

Más tarde fue Lautaro Acosta el que estuvo a punto de poner el 2-0, pero antes de recibir en el segundo palo un defensor desvió la pelota. En el final Alexander Bernabei metió un zurdazo que exigió a Tito Rojas, la figura de los venezolanos.

Lanús superó por la mínima a Metropolitanos y en Uruguay, empataron sin goles. El Granate terminó primero en el Grupo A con 11 puntos y le sacó 2 al Barcelona y 3 al Wanderers. El equipo argentino plasmó la clasificación a la segunda ronda del certamen que ganó en 2013.

