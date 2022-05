El Centro Modelo en la Argentina de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes de Posadas conmemoró su primer aniversario

En una emotiva ceremonia donde se destacó la tarea de contención y seguimiento se conmemoró el primer aniversario del Centro Modelo en la Argentina de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Ce.Mo.A.S) que funciona en la chacra 128, del barrio San Gerardo de Posadas.

El acto de conmemoración del primer aniversario del Centro de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y adolescentes, estuvo encabezado por el vicegobernador Carlos Arce, el ministro de Prevención de Prevención de Adicciones y Control de Drogas Esteban Samuel López, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el director general del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel Dutto.

El Ce.Mo.A.S (Centro Modelo en la Argentina de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal), fue creado por Ley Provincial XIV N° 14 en septiembre de 2019 y la jurisdicción de menores recaía en el Ministerio de Gobierno. A partir de la creación del nuevo Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, se conjugaron ambos ministerios para poder articular acciones, profesionales y equipos interdisciplinarios de trabajo para el abordaje y la contención, garantizando un trato adecuado a su edad dentro del sistema penal provincial de menores, respetando normas, principios, derechos y garantías conforme a los tratados y convenciones internacionales.

De la celebración participó la Escuela 298, con los abanderados y escoltas, así como del Servicio Penitenciario. La bendición estuvo a cargo del sacerdote Héctor Maldonado y del presidente del Consejo de Pastores, Guillermo Barboza.

El vicegobernador destacó que “esto tiene que ser no solamente un festejo, sino un punto de partida de que se están empezando a hacer bien las cosas, nos pueden imitar y copiar, pero lo fundamental es el rol de cada uno de nosotros. Sabemos que nuestros niños y niñas adolescentes son sujetos, no son objetos. Parece que hay una naturalización de cierto sector de la sociedad de nuestros adolescentes como objetos y es lo que nosotros no debemos permitir. Tienen identidad y sobre todo futuro y el futuro depende muchísimo del Estado que acá va a estar y seguir estando”.

Por su parte, el ministro López, señaló que el primer año fue de mucho aprendizaje, “hay una mejora cuanti-cualitativa en nuestros niños y adolescentes que han pasado por este espacio, hay una disminución cuantitativa importante en lo que tiene que ver con la detención en las Unidades Penales”.

Y agregó que, “también hay una mejora cualitativa, porque empezamos a conocer a estos adolescentes, su casa, su familia, hemos garantizado la atención de aquellos que lastimosamente estaban atravesando por consumo problemático. Hemos logrado la reinserción escolar de aquellos que habían abandonado, tuvimos que garantizar el derecho a la identidad a aquellos que no tenían siquiera un DNI. Y de eso se trata, de tratar de garantizar que se cumplan derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Mientras que el ministro de Gobierno, resaltó el funcionamiento del CeMoAS a partir de la creación por ley, “con la idea de cambiar el paradigma de contención y asistencia, el resultado no es sólo un edificio, sino también, hay un 60 o 70% de reducción de menores detenidos en una unidad penal, eso habla de un gran trabajo y de una vocación de servicio que seguramente se va a intensificar y propagar por toda la provincia”.

El director del CeMoAS, Alcaide Principal Cristian Ortiz, destacó el “cambio de paradigma” a partir de la tarea que se realiza en el barrio San Gerardo. “Para nosotros representa un cambio muy importante no solo en lo que refiere a nuestro trabajo; sino también en lo que refiere a este barrio, San Gerardo y a la tarea que se realiza con los niños y jóvenes”.

Y agregó que, “el CeMoAS vino a representar esperanza y ese cambio, no solo en los chicos que atendemos a diario, sino también con el personal de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial, de la Policía, y del equipo interdisciplinario que nos acompaña del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas”.

Informe del Observatorio Provincial

De acuerdo con el primer informe Anual del CE.Mo.A.S del Observatorio Provincial de Drogas, a cargo de la directora general Liliana Pedrazzini; a un año de la creación del Centro se registraron un total de 213 ingresos, de 193 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad. La diferencia entre el total de ingresos y la cantidad de jóvenes radica en que 14 de estos registraron reingresos de hasta 4 veces.

En relación al sexo de los jóvenes que ingresaron al Ce.Mo.As. en su primer año de funcionamiento se evidencia que 13 de los ingresos fueron del sexo femenino, representando un 7% mientras que del sexo masculino fue un total de 180, representando el 93 % de los ingresos.

Se informa también desde el Ce.Mo.As. que 5 de los N.N. y A, pertenecen a comunidades Mbya Guaraní de las localidades de San Ignacio, Eldorado y Puerto Leoni.

Se registran ingresos de niños desde los 9 años de edad hasta los 18, sin embargo, en ocasiones por temor, los jóvenes no mencionan su edad o la distorsionan, buscando recuperar la información con los adultos referentes, el juzgado o en articulación con el registro de las personas, es por ello que se registra un 31% de los jóvenes sin registro de la edad.

El 79% de los jóvenes mencionan estar atravesando una situación de consumos problemáticos, mientras que un 18% no refiere datos al respecto, es posible interpretar que, por sentir temor ante la presencia de personal de seguridad, mientras que un 3% mencionó no estar en situación de consumo.

Se destaca que los jóvenes permanecen en el Centro en promedio ente 24 y 48 horas, tiempo en que la situación jurídica de estos es resuelta, el 60% de los mismos fueron entregados en tutela de los familiares, padre o madre, el 13% fueron trasladados a la Unidad Penal N° 4, 2% entrega tutelar (Área Legal) así también uno de los jóvenes fue dado en libertad, y uno derivado a la Residencia Socioeducativo Lucas. La Ley estipula la permanencia de los niños, niñas y adolescentes dentro del Ce.Mo.A.S. no puede superar las veinticuatro (24) horas desde el ingreso y admisión. Poder garantizar que se cumpla el derecho que la ley exige, solo es posible mediante un trabajo en sistema de red.

En este caso es importante resaltar el trabajo de revinculación y seguimiento que realiza el equipo interdisciplinario no solamente con los jóvenes sino también con las familias en relación al fortalecimiento familiar y el empoderamiento de los adultos para la contención de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Así también, en el caso de ser necesario se busca de manera articulada, con otros organismos del estado provincial y organizaciones civiles, la restitución de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la salud, educación, recreación, entre otros.

Para más información o acceder al informe completo: https://prevenciondeadicciones.misiones.gob.ar/informes/