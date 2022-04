Misiones | Intensifican controles en los geriátricos y continúan brindando asistencia a los residentes

La directora de Gerontología del Ministerio de Salud de Misiones, Mirta Soria, aseguró que en el marco de una demanda de ocupación en los geriátricos, los controles se continúan realizando de manera normal, tanto en insumos, como asistencia médica y en la habilitación de las distintas residencias de la provincia.

La funcionaria detalló que cuando desde la Defensoría “piden informes médicos, derivamos el pedido a zona capital y desde allí se arbitran los medios para realizarlo, pero nosotros desde la Dirección de Gerontología no lo podemos hacer por la función que estamos cumpliendo, si bien yo me presento como profesional médica para evaluar el estado de salud, aunque por razones legales no puedo examinar sin la correspondiente autorización”.

“La población mayor crece, muchas personas necesitan una atención ya que son dependientes de terceros, y muchas obras sociales no dan las respuestas en base a la demanda que existe, y el Estado es el que se hace cargo de eso. En Misiones hay demanda de ocupación en los lugares dependientes del Ministerio de Salud Pública que reciben atención integral”, contó Soria.

La directora afirmó que en Posadas, por ejemplo, están habilitadas 7 residencias, no obstante aclaró que “si hay alguna no autorizadas se pueden hacer la denuncia correspondiente y así nos presentaremos para actuar sobre el caso, tanto en la capital como en cualquier municipio de la provincia”.

Asimismo, comentó que en las oficinas existe un registro de aquellos lugares aprobados, nuestras puertas están abiertas para cualquier orientación que un familiar quiera recibir o hacer la denuncia”.

Intensifican controles en los geriátricos