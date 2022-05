Se realizará una jornada sobre prevención y diagnóstico de melanomas en Iguazú: “Si se detecta a tiempo se cura” señaló una especialista

Este viernes 20 de mayo, en Puerto Iguazú se realizará una jornada de prevención y diagnóstico de melanomas. La dermatóloga Gabriela González Campos explicó los temas que se van a tratar durante la jornada que iniciará a las 8 de la mañana y aseguró que, el melanoma “si se detecta a tiempo se cura”.

Durante la jornada de prevención y diagnóstico de melanomas en Puerto Iguazú, la idea “es transmitir este concepto de la importancia del autoexamen. La prevención está en la mirada de cada uno, en saber controlarse en saber verse, esta jornada consiste en informar cómo hacerlo, no tan solo a médicos que vamos a capacitar y agentes de salud para que sepan cómo deben revisar a los pacientes sino también charla abierta a pacientes para que sepan cómo mirarse como controlarse”, dijo la jefa del servicio de dermatología del Hospital Madariaga.

También brindó recomendaciones sobre las cuestiones a las que se debe estar atento, “nos lleva 10 minutos, hay que mirarse la piel, buscar manchitas zonas ásperas, lesiones que sangran. Conocerse, por ahí no tengo nada de esto, pero el cáncer de piel que se generan con los lunares, el melanoma aparece en el 80% de los casos como lunares nuevos que no teníamos con estas características, y si no me conozco no me voy a dar cuenta”.

Con respecto a los lunares, González Campos afirmó que se debe tener en cuenta si es “asimétrico, de bordes irregulares, de más de 2 colores, o de colores marrón clarito, marrón oscuro o negro. Si tiene un diámetro mayor 6 mm o que ha crecido, que crezca, que pique o sangre es un motivo de consulta pronta”.

Ante todas estas características, el paciente debe hacer una consulta, porque “el melanoma es el cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias, el cáncer de piel en general diagnosticado a tiempo se cura. Pero, puede costarle la vida al paciente porque sé que puede llevar sus células cancerosas a otros órganos que es a lo que llamamos metástasis, y producir la muerte del paciente, entonces es sumamente importante mirarse”, remarcó la dermatóloga­.

Y agregó que, “el control anual de la piel debe ser una regla, porque el dermatólogo cuenta con distintos recursos para diagnosticar un melanoma antes de que el paciente se vea algo diferente. usa lupas especiales”.

Factores de riesgo

La profesional también hizo referencia a los factores de riesgo, “la exposición prolongada al sol, más de 5 quemadas esas en que las personas se quedan roja. Tener la piel clara y los ojos claros, ser pelirrojo”, son las personas que más deben prestar atención.

“Estamos calculando que hay una mayor incidencia en el consultorio, vemos diariamente pacientes que se presentan con daños solares y lesiones cancerosas o pre cancerosas, pero estamos haciendo hincapié principalmente el melanoma porque el lunes 23 es el día mundial del melanoma”, dijo González Campos.

Actividad en Puerto Iguazú

En referencia a la actividad que se realizará este viernes en Puerto Iguazú, González Campos dijo que, “la idea es capacitar a los agentes de salud, a los que ven las pieles todos los días, esa es la ventaja que nos da el cáncer de piel en estos casos, se ve».

y agregó que, “vamos a arrancar tempranito, a las 8 de la mañana con una capacitación a médicos, agentes de salud y personal sanitario en general”.

Luego, a partir de las 9 y por orden de llegada, “vamos a hacer chequeos de la piel, pedimos a la gente que se acerque con ropa suelta, con uñas despintadas. También vamos a enseñar a controlar la piel”.

Por la tarde, la actividad se trasladará al Caps 2000 hectáreas, y a partir de las 19 en el salón Ahgai de Iguazú, se brindará una charla abierta al público.