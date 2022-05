Censo 2022 | El INDEC informó que el 40% de los hogares ya realizó el trámite online

Así lo aseguró Marco Lavagna, director del instituto. “Los números dicen que unas 18 millones de personas ya realizaron el cuestionario digital”, detalló. El censo se realizará mañana 18 de mayo y se desarrollará durante todo el día.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que cerca del 40% de los hogares argentinos ya respondieron el censo de manera digital.

“Los números dicen que unas 18 millones de personas ya realizaron el cuestionario digital”, detalló el director del instituto, Marco Lavagna, a dos días de la realización del relevamiento presencial.

“Es un éxito, si se quiere, de toda la sociedad. Solo en el día de ayer entraron más de 750.000 viviendas a censarse. Quería resaltar la gran participación del censo digital. Nos ha sorprendido el nivel de aceptación que ha tenido esta herramienta”, remarcó Lavagna. Además, pidió a la ciudadanía realizar el trámite virtual con tiempo para “evitar los congestionamientos”.

El funcionario explicó la importancia del relevamiento: “Los censos son la herramienta que permite planificar a largo plazo. No sirve para la coyuntura sino para la planificación hacia donde queremos ir como país. Es importante tener buenos censos que nos den datos de calidad. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir”.

Además, esta tarde comenzará el operativo para censar a personas en situación de calle. “Nos va a permitir tener por primera vez el número exacto de personas efectivas en situación de calle y personas en vulnerabilidad de situación de calle”, afirmó el funcionario.

El Censo 2022 se podrá hacer de dos maneras: hasta el miércoles a las 8 de la mañana existe la posibilidad de responder el cuestionario en línea (censo digital), o se puede optar por una entrevista presencial en la vivienda durante el día del operativo.

Censo 2022: por qué es obligatorio responderlo

El Censo Nacional 2022, postergado en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, se llevará a cabo este 18 de mayo, que será feriado. Desde las 8, los censistas pasarán por las viviendas para realizar las entrevistas presenciales o bien retirar el comprobante correspondiente al cuestionario digital, que se habilitó el pasado 16 de marzo y que es obligatorio responder.

Esta gran encuesta es llevada adelante por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que “como organismo rector que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales de acuerdo a la Ley 17.622, es el responsable de la planificación y ejecución de los censos”, explica en su sitio web.

Tal como establece la Ley 17.622 de 1968, quienes “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos” recibirán un castigo o pena económica.

Los valores de las sanciones son actualizadas semestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En la última, publicada el 22 de febrero de 2022 en el Boletín Oficial, se fija una multa mínima de $1076,36 , aunque la cifra máxima puede llegar a los $106.799,35.

Fuente: TN