Una Legislatura que potencia al Ejecutivo

El inicio de un nuevo ciclo legislativo da muestras claras de un accionar que lamentablemente se tornó en una anomalía nacional: que el Poder Legislativo actúe para brindarle certeza y potencie la gestión del Gobernador de la Provincia. A diferencia de lo sucedido en otras latitudes y en el ámbito nacional, en Misiones los poderes del Estado funcionan a favor del pueblo.

Nuevamente, el inicio de las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes evidenció que la agenda legislativa que propone la fuerza política conducida por el Ing. Rovira se basa en la atención de la problemática cotidiana de la ciudadanía. El contraste con los temas que pretenden debatir las fuerzas opositoras, incluso a nivel nacional, es total, puesto que se encuentran lejos de los intereses del pueblo. El caso de la reforma electoral, una de las pocas cosas que funcionan bien en la Argentina, es el ejemplo perfecto: en un contexto nacional e internacional plagado de complejidades e incertidumbre, buena parte de los espacios opositores hicieron de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) una cruzada cívica, ética y moral, asumiendo que era la preocupación máxima del ciudadano de a pie.

Otra cuestión que se aprecia en el andamiaje legislativo provincial es la complementación con el Poder Ejecutivo. Entre ambos poderes se coordinan y fortalecen la gestión, a diferencia de lo sucedido décadas atrás en Misiones o la situación actual en que la disputa entre presidente y vice de la Nación se juega también en el Senado.

Incluso, con una cómoda mayoría, el oficialismo ha hecho lugar a leyes de diputados opositores a la Renovación.

Para ilustrar lo relatado podemos abordar el caso de la segunda sesión ordinaria del año. Del tratamiento legislativo se destacaron tres proyectos aprobados: la Ley de Humedales, el Plan integral de cobertura de Salud “Si Misiones” y la Ley de Impulso y Desarrollo de la Actividad Frutícola.

La Ley de Humedales proveerá un marco regulatorio para que se preserven, conserven, defiendan y desarrollen todos los humedales de la provincia que protegen y contribuyen a mantener el orden del ecosistema. La normativa tiene como objetivos proteger los procesos ecológicos y culturales de los humedales, garantizando sus características ecológicas y los valores ecosistémicos que brindan; identificar los bosques nativos o implantados protectores de humedales; proteger y conservar la biodiversidad de los humedales; promover la utilización racional del suelo, el agua, la flora, fauna, paisajes y demás recursos naturales en función de los valores del ambiente; revalorizar la contribución ambiental, social y cultural en beneficio del desarrollo sustentable; realizar el control, reducción o eliminación de actividades, procesos, actividades o componentes del medio que ocasionen o puedan ocasionar perjuicio al ambiente y la salud del hombre, como también a su flora y fauna; lograr un equilibrio ecológico propicio para el sano desarrollo de los habitantes.

Por otra parte, los diputados misioneros dieron luz verde al proyecto del diputado Carlos Rovira, que crea el Plan de Salud Integral “Si Misiones”, que garantiza accesibilidad, equidad y universalidad en todos los ciclos de la vida. Este Plan funciona de forma transversal a los programas existentes. El objetivo del Plan es brindar una respuesta sanitaria eficiente y eficaz, con calidad profesional y alta capacidad resolutiva para todos los habitantes de la Provincia. “Si Misiones” acciona en cinco grupos etarios con estrategias y circuitos predeterminados: Estrategia de los Mil Días, Estrategia Infantil, Estrategia Adolescente, Estrategia Adulto, Estrategia Adulto Mayor.

La tercera Ley de importancia sancionada el último jueves por la Cámara de Representantes de Misiones fue la de Impulso y Desarrollo de la Actividad Frutícola, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de esa actividad en la provincia, a través del fortalecimiento de la producción, industrialización y comercialización de las frutas y productos elaborados. La ley apunta a diversificar y adaptar los sistemas de producción para obtener nuevos productos, subproductos y procesos que permitan mejorar el desarrollo de la actividad frutícola; fomentar la producción de plantines de especies frutícolas en viveros a fin de lograr el autoabastecimiento de plantas con viveros radicados en la provincia; y aumentar la diversificación productiva, manteniendo y potenciando los servicios ecosistémicos de los sistemas productivos; entre otros objetivos.

Yerba a la baja

El precio de la Yerba Mate volvió a ser laudado por el Gobierno Nacional, dejándolo en valores menores a lo que se paga en las chacras. De esta manera quedó en evidencia una vez más el desconocimiento de funcionarios que viven en Buenos Aires de las economías del interior.

Para ponerlo en números: hace cinco meses se pagaba 50 pesos el kilo de hoja verde y el precio decretado es de 46,89 pesos.

En este escenario debe recordarse el valioso anuncio del gobernador Herrera Ahuad ante la Asamblea Legislativa, cuando informó que se creará un molino yerbatero en Andresito, cuyo precio de referencia será de 60 centavos de dólar por kilo de hoja verde. Además, será administrado por los propios productores.

De esta manera, se suma un fuerte actor económico con capacidad de influir en el precio, forzando a los demás molinos a actualizar sus valores o resignarse a perder proveedores de materias primas.

Internas eternas

La oposición, dejando de lado algún berrinche como el de la BUP, se enfoca exclusivamente en las elecciones del próximo año. Tanto Juntos por el Cambio, como el Frente de Todos en Misiones se preocupan por dirimir futuras candidaturas.

En cuando a la alianza amarilla, se acelera la ruptura entre el PRO y los radicales. En lo que sí coinciden es en la gran cantidad de precandidatos presidenciales, hay demasiados caciques. Por el lado del PRO se anotaron Larreta, Macri, Bullrich, Vidal y hasta Miguel Ángel Pichetto. Mientras que la UCR tiene a Gerardo Morales, Gustavo Valdes, los mendocinos Suarez y Cornejo, y hasta Martín Lousteau presiona por poner un candidato propio.

Nada es permanente en política, ni siquiera los triunfos. Vencer en una contienda electoral implica aumentar el trabajo, no detenerlo. Bien lo sabe el misionero Martín Arjol, cuya victoriosa estrella se apagó bruscamente. Desde finales del año pasado, cuando votó en contra del Presupuesto Nacional (y dejó a Misiones sin un paquete de 96 mil millones de pesos en obras, así como sin Zona Aduanera Especial), no figura en la agenda política más que para alguna foto de ocasión. Por lo tanto, no se tienen certezas de que rol jugará en la interna cambiemita.

Siempre en el plano nacional, debe sumársele la aventura presidencial del libertario Milei, así como a al menos dos posibles candidatos del oficialismo. Lo que sumaría al menos diez presidenciables en 2023.

Para no ser menos, el oficialismo nacional también profundiza su crisis: presidente vs vice y sus cuadros intermedios, Massa expectante para buscar su ventaja. Todo con una inflación que no cesa y alcanzó el pasado mes de abril el 58% interanual.

En esta coyuntura, el Frente Renovador se plantea seguir con la independencia política y no sumarse a estériles disputas que hoy ofrecen los dos espacios mayoritarios nacionales. Como hemos visto en el repaso legislativo, el oficialismo provincial se concentra en la gestión de cercanía y la resolución de los problemas cotidianos del misionero de a pie.

Los resultados de los últimos dos años, pandemia mediante, así lo reflejan.