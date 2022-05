Congreso nacional: tiene dictamen el proyecto de ley que busca prorrogar por 50 años la vigencia de las asignaciones para industrias culturales

La iniciativa contó con el acompañamiento del diputado Diego Sartori, miembro de la comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara Baja. Primera respuesta a la movilización que gestores culturales realizaron en la provincia de Misiones.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría a un proyecto de ley que tiene como objetivo el financiamiento de las industrias culturales, a través de la prórroga de ciertos impuestos con asignación específica.

La iniciativa, impulsada por el oficialista cordobés Pablo Carro, ya tenía dictamen el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto.

El proyecto establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

El autor de la iniciativa recordó que desde Juntos por el Cambio, con el diputado Luciano Laspina a la cabeza, se había presentado un dictamen de rechazo en noviembre pasado. Sin embargo, consideró que “hay una amplísima mayoría en esta Cámara que entiende que la cultura no es algo que nos viene como un derecho cuando tengamos la guita suficiente para poder acceder a ella; la cultura atraviesa a todo nuestro pueblo”.

El diputado detalló que en cine, radio y televisión hay “más de 700 mil puestos de trabajo” directos e indirectos, lo que representa “el 3,1% del empleo en Argentina” y “el 3,6% del PBI”, por lo que defendió que “estas asignaciones específicas son multiplicadoras del trabajo, no solo de la cultura en general”.

Para Carro, si no se prorrogan estas asignaciones, “solamente van a ser viables aquellas producciones que tengan sentido en el mercado”. “Si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura lo que perdemos es pluralidad y diversidad, lo que perdemos es democracia, y lo que nos van a quedar son discursos únicos”, alertó.

Presencia misionera

Como integrante de la comisión de presupuesto, el misionero Diego Sartori (FR) acompañó el dictamen y declaró tras la reunión que “hoy se trató las asignaciones especificas previstas para industrias e instituciones Culturales. Después de sucesivas e importantes gestiones, se llegó a un acuerdo que ratifica el valor de la industria cultural”.

Según el representante de la tierra colorada “este es un logro muy importante para sostener las producciones que representan nuestra idiosincrasia y los valores que nos hacen argentinos. Firmamos el dictamen donde prorrogamos por 50 años la vigencia de los fondos al sector cultural de la República Argentina».

Sartori, previamente, participó en Posadas de una reunión con gestores culturales quienes manifestaron la preocupación para la finalización de las asignaciones para la industria cultural. De la movida también formó parte del ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap.

Se conformó el Frente Cultural del Norte Grande: “Por fin estamos poniendo a la cultura por encima del clima político”, sostuvo Joselo Schuap @cultura_mnes https://t.co/29ct9vUitD — misionesonline.net (@misionesonline) April 22, 2022

Por el interbloque Federal, el cordobés Ignacio García Aresca manifestó su apoyo al proyecto y mencionó que en su provincia se “ha realizado un trabajo importantísimo en lo que significa la producción audiovisual” a partir de una ley impulsada por el gobernador Juan Schiaretti sobre beneficios impositivos al sector. “Es fundamental el acompañamiento del Estado nacional, provincial y también municipal”, dijo.

Al anunciar un dictamen de minoría, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, apuntó que los impuestos con asignación específica “suelen ser una calamidad”, aunque “esto no quiere decir que la cultura deba ser desplazada de las discusiones”. Para el macrista, estos tributos deben ser discutidos en cada Presupuesto “y no una vez cada 75 años; no tiene ninguna lógica presupuestaria”.

Además de plantear que estos impuestos “no son lo más eficiente”, el santafesino opinó que debería debatirse “cómo se van a distribuir”. Y reveló que desde el interbloque presentarían un dictamen de minoría que establezca un plazo de dos años de prórroga, al tiempo de estipular “requisitos, condiciones o topes legales a la asignación de los recursos” de manera que “el gasto en personal no supere el 10%”, como sucede en el INCAA, donde es del 27%.

Con información de El Parlamentario