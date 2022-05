La Policía de Misiones incautó casi cien kilos de marihuana en Candelaria

Anoche, el personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones, halló abandonado 129 panes (98,795 kilogramos) de marihuana abandonados a la vera del Río Paraná en la localidad de Candelaria.

Los agentes realizaban inteligencia con conocimientos del Juzgado Federal, en la costanera de esa región, en inmediaciones a posibles puertos clandestinos y salidas de caminos que utilizarían para ingresar droga del vecino país a la tierra colorada.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, y debido a trabajo de investigación que presumiblemente los transportistas de droga utilizarían los días lluviosos para ingresar a por lugares de difíciles accesos.

En ese contexto, los efectivos efectuaban las recorridas por la zona antes mencionada, cuando observaron ocultos en 5 bultos de forma rectangular que tenía características a ser estupefacientes, automáticamente incautaron las sustancias y trasladaron a la comisaría de esa localidad para efectuar los pesajes correspondientes.

Consecuentemente, por orden del Juzgado Federal dispuso se deposite en sede policial el total de 5 bultos discriminado en 129 panes de marihuana, con un pesaje total de 98,795 kilogramos y con un aforo aproximado de 18.771,050 pesos.

Cabe mencionar, que continúan las investigaciones para dar con los implicados en el hecho, como así también constatar la procedencia de la droga.

Comerciante de Gobernador Roca denunció que un cliente al que le fío por 43 mil pesos le propinó una salvaje golpiza

Un comerciante de Gobernador Roca denuncia la feroz golpiza que vivió en Colonia Santa Rosa cuando, mientras pasaba con su taxi frente a la casa del agresor, sufrió un impactante acto de violencia que lo dejó sin su pierna ortopédica. El hombre fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Posadas. El agresor le debe 43 mil pesos.

El comerciante de Gobernador Roca fue agredido días atrás y ya se encuentra en su casa en Colonia Santa Rosa. Se trata de Darío Stadleski quien no solamente tiene un comercio del cual tiene la deuda de 43 mil pesos, sino que también es chofer de un taxi.

Con respecto al hecho de violencia que sufrió, detalló: “Cuando me sucedió esto, yo no fui a realizarle ningún tipo de reclamo. Se puede decir que tengo poli rubro y uno de ellos es ser chofer de un taxi. Ese día, llevaba a dos pasajeros que son mis testigos y tuve que pasar con el auto frente a la casa del sujeto que me agredió ya que cerca de allí, vivían los pasajeros”.

Asimismo, “cuando paso por dicho lugar, el hombre me hace señas para que yo detenga el automóvil. En ese momento, creí que quería hablar conmigo, pero en realidad la idea no era charlar, sino que el agresor ya estaba decidido a darme la golpiza”, siguió.

“Yo tengo mi familia, un negocio y me movía gracias a que tenía una pierna ortopédica. Sin embargo, el sujeto me la rompió y quedé sin la posibilidad de caminar. Ahora estoy directamente en cama ya que no tengo suficiente dinero como para comprar una nueva pierna ortopédica”, expresó.

Darío Stadleski comenzó hace 5 años a trabajar con su kiosco. “Inicié con un negocio chico y por suerte me fue bien y de a poco crecí. Mi negocio es poli rubro ya que vendo zapatillas, ropa, repuestos de motos, mochilas, mercadería, entre otras cosas. Al año, comencé a trabajar con el agresor y desde ese entonces teníamos una muy buena relación. Después, la deuda que él tiene conmigo comenzó a crecer. Le reclamé y ahí comenzó con insultos y agresiones físicas. Hice reiteradas denuncias”.

“Luego del episodio de violencia que sufrí en Gobernador Roca, estuve internado en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas hasta el sábado pasado. Cuando regresé a mi hogar, vino a amenazarme nuevamente, pero llamé urgente a la Policía de Misiones”, contó. “Todos los días me amenaza y no puedo cobrar la cuenta de 43 mil pesos porque se niega. Igualmente, eso hoy en día es lo de menos porque lo que me preocupa son las amenazas y las agresiones”, señaló.

“Sinceramente no quiero violencia, quiero arreglar las cosas pacíficamente ya que, de lo contrario, nunca termina bien. Si los dos pasajeros no estaban conmigo, seguramente el hombre me iba a matar porque tenía cuchillo. Me dejó inconsciente. Los pasajeros me llevaron a mi casa y luego la ambulancia me llevó a Posadas”, aseveró el hombre agredido.

“Yo tengo dos hijos que los llevamos al mismo colegio que los hijos del agresor y por ende, en el horario de ingreso siempre nos cruzamos y siempre nos agrede verbalmente”, expuso.

Por otra parte, Darío contó que en el 2002 tuvo un siniestro vial con su moto y por ello quedó con una pierna. “A pesar de ello, logré salir adelante. Sin embargo, hoy estoy sin una pierna, no puedo hacer nada y no sé qué decir porque es muy doloroso”.