“Hacer marketing es entender cómo trabajar lo que se quiere vender y saber cómo transmitirlo”, manifestó el presidente de AMMK

Silvio Leguía Cargo, presidente de la Asociación Misionera de Marketing (AMMK) explicó que la Asociación Civil sin fines de lucro tiene como misión tres ejes principales: divulgar la disciplina del marketing, darla a conocer y mostrarla; generar un espacio de redes de contacto, de networking y generar buenas prácticas en el ejercicio de la disciplina del marketing.

Leguía sostuvo que el marketing es necesario para hacer llegar un producto o servicio a quien lo quiera adquirir. “Es una definición simple pero que abarca una multiplicidad de aspectos y variables, la palabra “marketing” está en inglés y se refiere a “market” que se traduce como “mercado”, en donde se refleja una obsesión por interpretar al mercado y al consumidor”, dijo.

Con respecto a este punto, afirmó que a largo plazo trae muchos frutos si desde el comienzo se hace un buen trabajo de marketing, entonces, si los productores cumplen con ese paso y entienden a su público, serán capaces de brindar un producto o servicio adecuado a sus necesidades generando como consecuencia que el marketing bien entendido beneficie a la sociedad entera.

En este marco, Leguía enfatizó en que “hacer marketing es entender cómo trabajar lo que se quiere vender y saber cómo transmitirlo”. En este sentido explicó que “la parte visible del marketing es la publicidad, nada más es el iceberg y debajo de eso, se encuentra el arduo trabajo analítico y estratégico para entender el segmento, el posicionamiento y miles de variables más que abarca el área”.

Acerca de las estrategias digitales, señaló que evolucionó a partir de la pandemia ya que a raíz de la virtualidad forzada en la que se vio metida la sociedad, el público se dio cuenta de que no había categorías de productos que estuvieran ajenas a las redes sociales. “Hasta aquellos productores que decían que las redes sociales no eran para sus productos, tuvieron que rever su decisión y no les quedó otra que unirse”, agregó.

El ámbito del marketing digital tiene como ventajas el fácil alcance de todos, pero, en este aspecto, aclaró que para lograr ser exitoso en el área se debe hacer un buen trabajo, de análisis, de capacitaciones y mucho estudio.

Leguía sostuvo que esta actividad existió siempre y al pasar los años, únicamente fue adoptando nombres y formas más específicas. De esta manera, expresó que el modelo de marketing actual se divide en las “4 P”: el producto o servicio, el precio (valor que se le da), la plaza (estrategias de venta y de distribución), y la promoción (todas las estrategias de comunicación). Todas deben funcionar de manera equilibrada, como patas de una mesa para lograr un marketing efectivo.

Además, remarcó que la mayoría de las industrias misioneras hoy en día trabajan adoptando estrategias de marketing, sobre todo desde lo digital. Al respecto, dijo que “al fin se le está dando la importancia que debe tener”.

Para concluir, el presidente del AMMK recordó a los ciudadanos que la asociación va por su 8vo año de existencia, creciendo día a día por la cantidad de personas que se suman, colaboran y quieren formar parte, tanto empresas como particulares. “Cada vez hay más profesionales en el área, gracias a las diversas universidades e institutos privados que brindan la carrera en la provincia, incluyendo aquellos de modalidad virtual, a distancia”, finalizó.

