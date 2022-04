Posadas | Se inauguró la nueva delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación

La capital de Misiones cuenta con una nueva delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. La misma se encargará de mediar entre los afiliados a obras sociales y entidades de medicina para resolver problemas.

Se inauguró en la ciudad de Posadas la nueva delegación de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales junto a la del superintendente de Servicios de Salud, el Dr. Daniel Alejandro López.

La delegación se encargará de regular y controlar a las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga para garantizar los derechos de los usuarios a las prestaciones de salud.

El edificio se encuentra ubicado sobre la Av. Junin N° 2331, donde también funciona la Dirección Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la provincia.

Con ella se suma una nueva herramienta de ayuda para los ciudadanos que requieran ayuda en relación a los derechos y obligaciones que tiene una obra social para con el afiliado.

La delegación se suma a otras tres existentes a nivel provincial en San Pedro, Obera y y es una de las 90 que se inauguraron a nivel nacional.

Entre las autoridades locales presentes se encontraban el vice gobernador Carlos Arce, el ministro de salud Oscar Alarcón, el intendente de Posadas Leonardo Stelatto, y Mariela Zapper quien quedará al frente de la nueva delegación inaugurada. Asimismo la periodista correntina y dirigente de SACRA, Elvira Miranda acompaño en el acto.

En este contexto, el vice gobernador de la provincia de Misiones comentó brevemente como funcionará la delegación y cuales es el aporte de la misma a los ciudadanos de la tierra colorada:

«Hay una gran ruralidad donde tal vez no tienen capacidad para entender los derechos y obligaciones al adherirse a una obra social, hoy puedan tener ese servicio y no solamente hacer ese reclamo, sino poder ir a una mediación que es el gran trabajo que está haciendo la superintendencia, no judicializar todo sino tener una mediación previa para que el servicio se concrete», expresó Carlos Arce.

De igual manera, el superintendente Daniel López dialogó con Misiones Online y respecto de ello agregó que la finalidad del organismo es la de cumplir con las peticiones que los afiliados tienen con las obras sociales y que no tienen respuesta: «Acá acercamos a la obra social o la prepaga, al usuario», dijo.

Añadió también que se seguirán gestionando nuevas delegaciones en toda la provincia. «Hemos abierto 4 delegaciones, y vamos abrir en todos los municipios que lo podamos hacer que respecten a Misiones» cerró.