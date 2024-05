Nueva ola de despidos en el INADI: desvincularon a 120 trabajadores y se manifestaron esta mañana frente al edificio

Empleados del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fueron despedidos. A través de un correo electrónico recibido el lunes por la noche, se les informó que “no correspondía prorrogar su designación transitoria” y, por lo tanto, estaban “desvinculados” de sus puestos.

Esta mañana, los trabajadores del INADI se concentraron en las inmediaciones del edificio central en Buenos Aires en protesta por los despidos. La medida fue tomada después de que 120 empleados recibieran la notificación de no renovación de sus contratos.

Según los empleados, la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y también hay una persona con discapacidad. El pasado 22 de febrero, el Gobierno nacional había anunciado el cierre del INADI y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona.

La situación en las inmediaciones del INADI es tensa. Numerosos trabajadores se manifestaron contra los recortes y despidos realizados por el gobierno de Javier Milei. La notificación de los despidos se recibió anoche, informando que las designaciones transitorias no serían prorrogadas.

“Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad”, comentó Mariana, una profesional del personal de capacitación.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se pronunció en contra de lo sucedido y criticó al Gobierno, afirmando que “la gestión actual avanza con el desguace del Estado”. Desde ATE señalaron: “Ahora despiden otros 120 compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”.

Hasta el momento, la Policía Federal impidió el ingreso de los empleados despedidos al organismo.

El conflicto comenzó el 22 de febrero cuando el Gobierno nacional anunció el cierre del INADI. Manuel Adorni, vocero presidencial, comunicó en una conferencia de prensa que “el Presidente avanzará en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada”. Posteriormente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló que su cartera se haría cargo de las funciones del INADI.

Adorni justificó la decisión cuestionando la “idoneidad” de quienes dirigen ciertos institutos gubernamentales, calificándolos como “cajas de la política o lugares para generar empleo militante”. En un comunicado, el Ministerio de Justicia afirmó que se hará cargo de las funciones del INADI, asegurando que cuenta con personal capacitado para realizar eficazmente las tareas. Además, se indicó que el personal idóneo del INADI sería transferido al Ministerio.

El INADI fue creado en 1995 mediante la Ley N° 24.515 para elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación en todas sus formas, siendo el organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

