IFAI: Políticas que favorezcan al pequeño productor y eliminar los agro tóxicos de las chacras entre los objetivos de Roque Gervasoni

El nuevo presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones (IFAI), Roque Gervasoni mencionó los objetivos de su gestión. Contó que a pesar de los pocos días que lleva al frente del organismo, ya recorrió varios municipios e instalaciones que dependen de esa organización.

El nuevo titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), Roque Gervasoni, afirmó que trabajará en coordinación con la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Ministerio del Agro y la Producción para ofrecer políticas públicas que favorezcan al pequeño productor misionero. Además insistió en la necesidad de erradicar los agro tóxicos de las chacras.

La asunción de Roque Gervasoni a la presidencia del IFAI sucedió hace pocos días pero, el nuevo titular ya recorrió varios mercados, puntos claves para este ente que busca apoyar la industria agropecuaria en Misiones. “En esta gestión deseo estar al lado del colono, en la chacra, ese fue el pedido del Gobernador y del ingeniero Rovira”, sostuvo. “Comencé y seguiré con esa impronta”.

El funcionario trabajó antes por varios años en la empresa provincial Energía de Misiones, en el interior del territorio. Y se desempeñó como legislador provincial, durante ese período impulsó una ley para eliminar la utilización del glifosato, por lo que “esta posición no me resulta extraña, me siento cómodo”, subrayó. “Estoy feliz de haber encontrado un equipo humano maravilloso que trabaja todos los días de 6 a 13, esto lo pude ver también en el Ingenio Azucarero y en los municipios”.

Adelantó que en su nuevo rol pretende continuar con este proyecto aprovechando las herramientas del IFAI, la distribución de sustrato y fertilizantes orgánicos para descartar progresivamente el uso de agrotóxicos que contaminan la tierra, el agua y causan perjuicios a la salud. “La garantía de la chacra misionera tiene que ser ofrecer alimentos sanos para todos”.

Otro de sus objetivos es incentivar el autocultivo para consumo familiar, para esto colaborará con la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Ministerio del Agro y la Producción bajo la premisa “alimentos sanos”.

El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial cuenta con una estructura técnica y administrativa “excelente, muy capacitada, el personal trabaja constantemente”, expresó. El desafío será “llevar las políticas a donde deben estar”.

Para poder completar esta tarea, solicitó a los intendentes de diversas localidades con los que ya pudo tener contacto, como San Javier, Fachinal, Profundidad y Cerro Corá establecer contacto directo, sin intermediarios, para expresar sus requerimientos y notificar las necesidades de la zona. “Queremos ayudar al pequeño productor, que pueda desarrollarse y traer un precio diferenciado a nuestros mercados”, añadió.

Hace 25 años los productores de verdura Gobernador Roca trabajaban a cielo abierto, recordó, actualmente cuentan con cinco a cuarenta invernaderos constituyendo el 40 por ciento de la producción hortícola de Misiones.

Resultados del Ingenio azucarero de San Javier y situación del Plan Tractor

El aprestamiento del Ingenio azucarero de San Javier se completó en un 80 por ciento, aseguró, aunque la calidad de la caña se vio perjudicada por la sequía y los incendios registrados en el verano. “La producción no será óptima, tendremos que encontrar una alternativa”,alertó.

Esta conclusión derivó de un relevamiento comenzado en enero para verificar el estado y la cantidad del producto. El Gobernador anticipó el resultado a los productores y Gervasoni se reunirá mañana con ellos para hallar una solución.

El conjunto de instalaciones industriales realizó pruebas químicas y bioquímicas y produjo alcohol sanitizante para escuelas y oficinas públicas. En este mismo terreno se construyó un vivero con 120 a 130 mil plantines de vegetales y madera nativa para distribuir y recomponer el bosque nativo, además elaboran sustrato con los restos de caña y preparan abono orgánico. “Es motivante, el invernadero es maravilloso”.

En cuanto al Plan Tractor mencionó que se pondrá bajo análisis. ”Es una excelente idea para superar los problemas de importación desde Brasil, funcionó correctamente”, finalizó.