El tiempo en Misiones | Fin de semana con mejoras y aumento de la temperatura

Persiste la inestabilidad del tiempo en Misiones relacionado a un sistema de baja presión sobre el norte de Paraguay y se darían lluvias en zona Norte durante la madrugada. El cielo sobre la provincia estará mayormente cubierto en el norte y centro, menos nuboso al sur y, se espera poco cambio de temperatura. Mejora el tiempo en el transcurso de tarde.

Precipitaciones: entre 1 y 14 mm para zona norte. Probabilidades de lluvias 20/45 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noroeste cambiando al sureste al final de la jornada para zonas centro y norte, del suroeste al sureste en zona sur, entre 3 y 10 km/h, probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Montecarlo con 27 °C de sensación térmica, la mínima sería de 14 °C en Leandro N. Alem con 14 °C de sensación térmica.

Domingo 24 de abril

Domingo con cielo parcialmente nublado. Sopla viento del norte y las temperaturas ascenderán a lo largo de la jornada tornando caluroso el ambiente e incluso llegando a los 30°C. Se mantendrá elevada la humedad.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de lluvias: 10/30%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste y del norte, entre 3 y 16 km/h; probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30° C para Posadas con 32°C de sensación térmica, la mínima sería de 15º C en San Vicente con 15° C de sensación térmica.

Lunes 25 de abril

Comienzo de semana con aumento de temperaturas, por encima de las normales para la estación, evento que estaría asociado a anomalías climáticas a nivel país. Se espera que por la tarde las máximas lleguen a marcas de 30°C en el norte, 31° en el centro y 32°C en el sur de la provincia.

Inestable, en el sur podrían registrarse chaparrones aislados en la mañana y, con mayor probabilidad, lluvias y tormentas hacia el final del día.

Precipitaciones: estimadas entre 1 y 20 mm para la zona sur. Probabilidades lluvias 10/45%. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del noreste y norte, entre 4 y 20 km/h, probabilidad de ráfagas de hasta 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Posadas con 37 °C de sensación térmica, la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen con 19°C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.