Rugby | Con dos tries del misionero Martín Bogado, Jaguares XV derrotó a Cafeteros Pro

Se disputó la fecha 1 de la segunda vuelta de la Superliga Americana de Rugby y Jaguares XV volvió a triunfar sobre Cafeteros Pro, esta vez por 26-17. Si bien la franquicia argentina fue superior en la ida (la cual ganó 33-22), la vuelta le costó en relación al juego. Bogado, oriundo de Posadas, aportó dos tries.

En un partido un tanto ajustado, el equipo de Ignacio Fernández Lobbe no logró encontrarse en el juego hasta el final del primer tiempo. Luego de eso, se desprendieron de todo tipo de presiones y sacaron el partido a flote. El encuentro comenzó con un try de la franquicia colombiana por intermedio de Eliseo Morales. Cafeteros Pro estiró aún más la diferencia con un penal convertido por Julián Hernández, pero Jaguares XV reaccionó al asedio colombiano y llegó al try gracias al octavo Santiago Ruiz y todo el ataque argentino.

Ya en el segundo tiempo, el equipo argentino siguió por el sendero ofensivo, imponiéndose en el juego tanto con los backs como con los forwards. El primer try del complemento lo marcó Martín Bogado aprovechando la superioridad numérica por las dos amarillas en el conjunto colombiano.

Para demostrar el poderío de Jaguares XV, el capitán Tomás Cubilla le puso el moño a una gran jugada colectiva del equipo, que repitió más tarde en la punta del ingoal gracias a la nueva llegada del tryman del equipo, Martín Bogado. La franquicia cafetera buscó acercarse en el marcador con un try sobre el final de Diver Ceballos, pero no le alcanzó.

Jaguares XV cosecha su segunda victoria consecutiva y busca dejar atrás el mal trago que dejó la derrota 27-20 ante Peñarol. De esta manera, el conjunto nacional continúa prendido en el torneo y tratará de sumar seguido para conseguir el trofeo más importante de Sudamérica.