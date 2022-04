Con el misionero Martín Bogado en cancha, Jaguares XV se recompuso ante Cobras Brasil XV en la Superliga Americana de Rugby

Jaguares XV había perdido dos veces seguidas y la pasó mal en el primer tiempo, por sus individualidades y con mayor orden se rehízo en el segundo. Ahora se viene una semana de descanso para luego y encarar la segunda mitad de la SLAR, que se jugará íntegramente en Uruguay.

En un momento dado, Jaguares XV se encontró pateando penales a los palos. Veía que una tercera derrota consecutiva no era descabellada, ni siquiera contra el último de la tabla. De hecho, se fue al descanso en desventaja. Al final, el equipo argentino logró rehacerse y terminó consiguiendo una victoria cómoda en Ciudad del Este, Paraguay.

El 35-11 sobre Cobras Brasil XV marcó el final de la primera etapa de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), que dejó al desnudo dos realidades. De un lado, que Jaguares XV es vulnerable y está muy lejos de la versión abrumadora que se coronó invicta en 2021. Del otro, que el nivel del resto de los equipos se ha elevado luego de un año de experiencia. Todo ello redundó en un certamen más parejo, más allá de que el hincha argentino naturalmente disfruta más cuando su equipo se florea.

El partido contra el conjunto brasileño, el único que no habían ganado en las primeras cuatro fechas, se presentaba como una oportunidad inmejorable de volver a la senda del triunfo luego de dos derrotas seguidas, las primeras en las tres temporadas de historia de la franquicia argentina.

Sin embargo, no les resultó nada sencillo a los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe que volvió a incluir al misionero Martín Bogado como titular para enfrentarlos. Primero, porque mantuvieron la inconsistencia de los encuentros anteriores. Además, porque Cobras evidenció una clara evolución respecto a los dos enfrentamientos del año pasado, especialmente en cuestiones defensivas y en las formaciones fijas.

De hecho, la figura fue el apertura de Cobras: el argentino Bautista Santamarina, jugador de Los Tilos. Desequilibró con la pelota en las manos y fue efectivo en el juego con el pie, aspecto en que se impuso el cuadro brasileño.

En el primer tiempo, Jaguares XV repitió las falencias de los compromisos anteriores: exceso de infracciones (7), un scrum inconsistente, falta de criterio a la hora de abrir la pelota. No extrañó entonces que se fuera al descanso 11-10 abajo.

En la etapa final fue más ordenado y a partir de eso logró dominar con la superioridad de sus individualidades. Dos tries de maul le dieron tranquilidad y en la última acción consiguió el punto de bonus. Extraña decirlo: puede ser importante en el final.

Viene una semana de descanso, necesaria para recargar pilas y encarar la segunda mitad de la SLAR, que se jugará íntegramente en Uruguay (lo mismo que las semifinales y la final). Hay tiempo como para enderezar el rumbo. Hay calidad de jugadores. Pero también hay rivales que elevaron su nivel, por lo que el desafío es doble.

Síntesis de Jaguares XV 35 vs. Cobras Brasil XV 11

Cobras Brasil XV: Lucas Tranquez; Robert Tenório, Simon Bienvenu, Joel Dos Santos y Daniel Lima Da Silva; Bautista Santamarina y Douglas Rauth; Arthur Bergo, Matheus Claudio y Cleber Dias Da Silva; Gabriel Souza Oliveira y Gabriel Paganini; Mariano Filomeno, Endy Willian y Brandon Pinheiro.

Entrenador: Fernando Portugal.

Cambios: ST, Devon Müller por Torres Paganini; 9 minutos, Joel Ramírez por Filomeno; 10, Henrique Ribeiro por Pinheiro; 15, Gabriel Zurka Almeida por Dos Santos; 22, Laurent Bordacohuet por Rauth; 23, David Müller por Willian, y 25, Kaua De Oliveira por Souza Oliveira y Victor De Souza por Bienvenu.

Jaguares XV: Ignacio Mendy; Iñaki Delguy, Tomás Cubilla, Santiago Mare y Martín Bogado; Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Pellandini; Eliseo Chiavassa, Bautista Pedemonte y Santiago Ruiz; Rodrigo Fernández Criado y Manuel Bernstein; Lautaro Caro Saisi, Ignacio Ruiz y Mayco Vivas.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: ST, 7 minutos, Tomás Suárez Folch por Prisciantelli y Rafael Iriarte por Pellandini; 13, Pedro Rubiolo por Chiavassa y Jerónimo Gómez Vara por Pedemonte; 19, Bautista Bernasconi por Gómez Vara; 31, Nicanor Fernández López por Delguy; 34, Santiago Pulella por Vivas, y 37, Martín Villar por Caro Saisi.

Primer tiempo: 13 minutos, penal de Tranquez (CB); 15, gol de Prisciantelli por try de Delguy (J); 26, penal de Tranquez (CB); 38, penal de Prisciantelli (J), y 39, try de Bienvenu (CB). Resultado parcial: Cobras Brasil XV 11 vs. Jaguares XV 10.

Segundo tiempo: 11 minutos, penal de Prisciantelli (J); 20, try de Bernasconi (J); 25, penal de Prisciantelli (J); 30, gol de Prisciantelli por try de Bernasconi (J), y 43, gol de Prisciantelli por try de Iriarte (JXV). Amonestados: 29, Devon Müller (CB). Resultado parcial: Cobras Brasil XV 0 vs. Jaguares XV 25.

Estadio: Antonio Aranda Encina, de Ciudad del Este, Paraguay.

Árbitro: Frank Méndez (Chile).

Fuente: La Nación