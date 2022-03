Rugby | SLAR: Jaguares cayó ante Selknam con el misionero Martín Bogado en cancha

Este viernes, el conjunto de Jaguares cayó ante Selknam por 20 a 10. El misionero Martín Bogado estuvo presente en el partido. La paciencia del rival fue la clave para llevarse el triunfo.

Jaguares cayó ante Selknam en un partido apasionante. El 20 a 10 final representa mucho más que los dientes apretados. El equipo chileno fue el primero en 16 partidos en derrotar al campeón defensor Jaguares XV. Hubo una gran labor defensiva del equipo local.

La etapa chilena de la Superliga Americana de Rugby terminó con un importante triunfo para Selknam, el equipo local, que apeló a su paciencia y sólida defensa para un merecido y celebrado 20-10 final.

Las ganas, la paciencia y la defensa fue clave para Selknam, que había comenzado el torneo con una derrota en la primera fecha.

Selknam dominó el primer tiempo en el tanteador haciendo uso de su paciencia ante un equipo de Jaguares XV que no pudo con la pegajosa e incómoda defensa del equipo local.

El primer cuarto tuvo dominio territorial de los argentinos, pero fue Matías Garafulic que sumó los primeros tres puntos cuando Selknam incursionó el campo rival.

Nueve minutos más tarde, a los 27, con un gran cambio de paso, el capitán de los Cóndores Martín Sigren se fue entre dos tackles fallidos en el más mínimo de los espacios ponerse 10-0 antes de la media hora.

Jaguares pudo hilvanar su juego de fases por primera vez y al avanzar sobre el ingoal de Selknam, el medioscrum Rafael Iriarte tuvo el espacio para apoyar el único try de su equipo. Santiago Mare aportó la conversión.

Selknam volvió al try en el minuto 37, tras un largo período de paciencia en franco ataque; el pateador Garafulic llegó el try tras un pase con el pie de Rodrigo Martínez. Desde la bandera izquierda, le dio diez puntos de ventaja al anfitrión, al convertir el try.

Esa paciencia falló en el cierre del primer tiempo y Nacho Silva, el capitán de Selknam que regresaba después de una larga lesión, duró tres minutos desde su ingreso al recibir una tarjeta amarilla por sucesión de infracciones. Aún así, pudieron soportar el ataque final Jaguar para irse al descanso con una merecida ventaja.

Jaguares XV reconoció la dificultad planteada por su rival y a los 10 minutos del segundo tiempo definieron sumar con un penal de Mare para acortar la diferencia.

Sintiendo que el triunfo dependería de ellos, los chilenos nunca bajaron los brazos, maniatando al equipo de Nacho Fernández.

Cuando faltaba un minuto para el cierre, un nuevo penal de Garafulic estiró la diferencia dándole la tranquilidad de saber que el triunfo era de ellos.

Así formaron los equipos en la caída de Jaguares

Selknam: 1. Javier Carrasco, 2. Tomás Dussaillant, 3. Matías Dittus; 4. Santiago Pedrero, 5. Augusto Sarmiento; 6. Martín Sigren, 7. Raimundo Martínez, 8. Alfonso Escobar; 9. Lukas Carvallo, 10. Rodrigo Fernández; 11. Matías Garafulic, 12. José Larenas, 13. Domingo Saavedra (c), 14. Nicolás Garafulic; 15. Juan Zuccarino.

Reservas: 16. Franco Pechia, 17. Salvador Lues, 18. Vittorio Lastra, 19. Vicente Fernández, 20. Ignacio Silva, 21. Marcelo Torrealba, 22. Luca Strabucchi, 23. Santiago Edwards.

Entrenador: Nicolás Bruzzone.

Jaguares XV: 1. Mayco Vivas, 2. Andrea Panzarini, 3. Javier Coronel; 4. Pedro Rubiolo, 5. Rodrigo Fernández Criado; 6. Jerónimo Gómez Vara, 7. Manuel Bernstein, 8. Santiago Ruiz; 9. Rafael Iriarte, 10. Santiago Mare; 11. Martín Bogado, 12. Juan Pablo Castro, 13. Agustín Segura, 14. Tomás Cubilla (c); 15. Ignacio Mendy.

Reservas: 16. Bautista Bernasconi, 17. Santiago Pulella, 18. Lautaro Caro Saisi, 19. Eliseo Chiavassa, 20. Juan Bautista Pedemonte, 21. Joaquín Pellandini, 22. Gerónimo Prisciantelli, 23. Iñaki Delguy.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

FUENTE: Página oficial de la Superliga Americana de Rugby.