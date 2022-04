Este viernes 22 de abril, la Liga Posadeña de Fútbol cumple un año más “de vida”. En 1935 se conformó la entidad tras una fusión de la Asociación Posadeña de Fútbol y la Federación Misionera de Fútbol.

Nelson Catelli, actual presidente de la Liga Posadeña, expresó que la misma “durante todos estos años se puede decir que realmente creció en lo que tiene que ver con lo deportivo. A su vez, con datos muy significativos. Por ejemplo, cuando asumí teníamos graves problemas como cuestiones simples”.

“En varias oportunidades en los partidos faltaban efectivos de seguridad, médicos, no iban los árbitros y todo esto se fue superando. Hoy en día, en ninguna categoría de la liga, ya sean infantiles o el femenino, no falta absolutamente nada. Sin dudas fuimos mejorando para bien. Otra de las cuestiones a destacar es que no tenemos deudas económicas”, agregó en conversación con Misiones Online.

Por otra, destacó que se sumaron nuevos equipos a la liga como son los casos de Tacurú y San Francisco que permiten que el fútbol posadeño se vuelva más competitivo e interesante.

En cuanto a los próximos objetivos, señaló: “Tenemos que mejorar de manera significativa los campos de juegos de los clubes. Sin buenos campos no hay fútbol. La falta de espacios verdes complica mucho. Por ello, las participaciones de San Francisco y Tacurú abren la posibilidad de que tengamos más espacios verdes para la práctica de este deporte. Además, nos permitirá disminuir la cantidad de partidos que teníamos en algunas canchas. Asimismo, es importante trabajar en conjunto con la liga”.

Con respecto a que la liga sea más atractiva y que el público desee ir a disfrutar los partidos, expuso que “el esfuerzo de los clubes logra que se dé esto. Creo que con el inicio de la Copa Posadeña fue un plus muy importante y es una competencia que se debería quedar en el calendario de la Liga Posadeña”.

Desde la Liga Posadeña festejan un año más de vida y un año más en el que hacen rodar la pelota en el fútbol de la capital de la Tierra Colorada.

