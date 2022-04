ESCO Misiones trae excelentes promociones para este mes, para seguir cumpliendo los sueños de sus clientes

ESCO Misiones se caracteriza por tener como objetivo cumplir las metas de sus clientes, ya sea en forma del primer 0km, de motocicleta, o de un valor nominal. Por este motivo, Javier López, agente de ventas de esta gran empresa, en una charla con Radio Libertad, brindó todos los detalles de la propuesta que ESCO tiene para ofrecer en este mes.

En primer lugar, Javier habló acerca del último sorteo (mes de marzo) que ESCO Misiones realizó: «tuvimos 15 adjudicados en lo que fue el primero, segundo y tercer premio. En el primer ligar, el número del beneficiado fue el 747, el segundo lugar el 599, y en el tercer premio el 812. Además, tuvimos 3 adjudicados en la ciudad de Posadas».

Cabe destacar que, en el sorteo de marzo, hubieron dos adjudicados que, por no tener su cuota al día, no pudieron recibir su premio. Por ello, ESCO Misiones siempre recuerda la importancia de tener al día las cuotas del plan que estén abonando, y ofrece excelente opciones para hacerlo: la adhesión al débito automático o al crédito. De esta forma, estarás al día con tus cuotas y no correrás el riesgo de perder tu premio.

Por otro lado, Javier comentó acerca de las promociones vigentes para sus clientes en el mes de abril (el sorteo se realizará el sábado 30 de abril):

Fiat Cronos + $500.000, en cuotas de $11.280.

Renault Kwid + $500.000, en cuotas de $10.386.

2 Honda Tornado, en cuotas de $6.300.

Honda Wave + $1.000.000, en cuotas de $3.960.

$1.000.000 en cuotas de $3.000.

$2.000.000 en cuotas de $6.000.

$3.000.000 en cuotas de $9.000.

Por último, para contactarte con ESCO Misiones, podés hacerlo con Javier al 3765068357, a través de Facebook como Javier López ESCO Misiones, o a través de Instagram como @escomisiones.javi.