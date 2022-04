Tecnología en la nube: 5 maneras en las que logra mayor agilidad en las empresas

Infor comenta la importancia de la tecnología en la nube y la de ir por la vía de la innovación; de este modo, Rubén Belluomo, Gerente Comercial de Infor Cono Sur, comentó las 5 maneras en las que se logra la mayor agilidad en las empresas, gracias a la tecnología de la innovación.

Para las empresas, el cambio a la tecnología en la nube ofrece oportunidades sin precedentes para impulsar la facturación, pero también presenta desafíos para las operaciones y la infraestructura. Pueden ser nuevos productos, segmentos de clientes y proveedores, así como fusiones y adquisiciones o expansión a otras geografías. Todos brindan oportunidad de crecimiento solo si se está en posición de aprovecharlas. La clave para lograr mayor éxito es amigarse con el cambio, usándolo como una oportunidad para mejorar procesos y no quedarse atrapado en la infraestructura existente.

No hay nada más frustrante que ver una oportunidad en el mercado y no poder aprovecharla. O intentar aprovecharla, pero no poder ejecutarla bien como para que todos puedan lograr el objetivo. Por eso, la tecnología en la nube se considera cada vez más como una herramienta esencial para que el cambio no sea una amenaza sino una oportunidad.

Infor comenta 5 formas claves en que las soluciones de la tecnología en la nube logran que las empresas sean más ágiles:

1- Impulsar el cambio y la innovación

Cuando los recursos de TI se focalizan en mantener la infraestructura existente y las soluciones on premise, inevitablemente se encuentran atorados en un modo operacional reactivo. Como resultado, se genera una lucha para lograr iniciativas más estratégicas que faciliten una transformación en la organización. Las soluciones en la nube ayudan a lograr cambios fundamentales en TI, permitiendo a las organizaciones tomar riesgos y buscar nuevas oportunidades de negocios sin agregar infraestructura costosa.

También se pueden aprovechar nuevas funcionalidades innovadoras de la tecnología en la nube en forma más rápida y económica. Si una iniciativa tiene éxito, puede fácilmente aplicarse a una escala mayor. Si falla, el proyecto puede anularse rápidamente. Este nivel de flexibilidad sin precedentes permite que las empresas sean más proclives a implementar ideas innovadoras, no solo en el área de TI, sino en toda la organización.

2- Empoderar a los trabajadores

Para que el personal realice sus tareas mejor, más rápido y en forma más flexible, muchas veces se vuelca a sistemas fuera de las aplicaciones de TI oficiales. Es decir, los trabajadores implementan sus propias soluciones de la tecnología en la nube para facilitar el uso y las funcionalidades necesarias que no consiguen del departamento correspondiente. Un estudio reciente de Frost & Sullivan muestra que más del 80% de los participantes (empleados de diversas áreas de empresas grandes) utilizan aplicaciones en la nube no aprobadas en su trabajo.

Estas aplicaciones no son necesariamente malas, pero si se usan incorrectamente o sin la seguridad adecuada, pueden exponer a las empresas a riesgos innecesarios, como robo de propiedad intelectual, pérdida de datos y daños a la reputación empresarial. Entonces, ¿cómo puede ayudar la tecnología en la nube? Con las aplicaciones adecuadas, las organizaciones ayudan a que sus empleados realicen sus tareas en forma más inteligente y colaborativa. El resultado se traduce en una disminución del riesgo empresarial, ya que los empleados no necesitan buscar recursos en otros lados para optimizar su performance.

3- Fomentar el crecimiento global

Para muchas organizaciones, los mercados emergentes y las ubicaciones remotas significan una gran oportunidad. Sin embargo, aprovecharlas puede resultar complejo y caro, ya que se deben conseguir los técnicos adecuados e instalar el equipo para poder establecer los procedimientos.

Las soluciones de tecnología en la nube permiten que las empresas establezcan rápidamente nuevas operaciones o expandan las existentes en cualquier región sin tener que estar físicamente en ellas, lo que disminuye tanto la inversión de capital como el riesgo. También logran mejores resultados permitiendo que las oficinas remotas actúen fluidamente junto con otras unidades de negocios y sedes facilitando el intercambio de información sin importar el lugar.

4- Simplificar los cumplimientos

Estar alineados con los constantes cambios del software, la seguridad y las reglamentaciones es complejo, manual y caro. Esta es un área donde las soluciones de la tecnología en la nube brindan beneficios extraordinarios para las empresas que desean aumentar la productividad y disminuir riesgos. Gracias a ellas, los updates sobre seguridad y cumplimientos se reciben automáticamente en toda la organización. Esto no solo simplifica el proceso, también garantiza que todos en la empresa tengan acceso a la información y a las herramientas más actualizadas para hacer sus tareas eficientemente.

Aprovechar esta oportunidad es importante para todas las compañías, pero es especialmente vital para aquellas con muchas reglamentaciones como la industria farmacéutica y la salud.

5- Lograr un servicio 24x7x365

En la economía actual, el tiempo de equipos parados significa pérdida de facturación. Las empresas no pueden tener sus aplicaciones críticas offline. En un mundo que está siempre conectado, resulta imperativo estar siempre a disposición. Una solución adecuada de la tecnología en la nube estará siempre disponible cualquiera sea la ubicación de los empleados o de los dispositivos que utilizan.

Conforme a Dun & Bradstreet,proveedor global líder de datos y análisis de decisiones empresariales, el 59% de las empresas Fortune 500 experimentan aproximadamente 1,6 horas de tiempo paradas por semana. Esto significa más de 70 horas por día anuales, con un costo de más de USD 46 millones de pérdidas anuales solo en costo laboral. Si ocurre una disrupción, la existencia de back ups junto con personal capacitado hace que los proveedores en la nube puedan restablecer el servicio en forma rápida y garantizar la recuperación de los datos.

La nueva realidad TI trajo una agilidad sin precedentes para los usuarios, las organizaciones y el mercado. Con las soluciones de la tecnología en la nube, las empresas cuentan con una oportunidad para transformar la forma en que operan, no solo a nivel técnico, sino en todos los aspectos del negocio internamente, como también con sus proveedores y clientes. La carrera ya comenzó y quienes tomen la delantera tendrán más oportunidad de ganar.