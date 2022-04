Rebaja de impuestos y políticas públicas diferenciales: proponen crear un nuevo régimen fiscal para las provincias del Norte Grande

La iniciativa es impulsada por industriales del NOA y NEA, que buscan el apoyo de los gobernadores de ambas regiones ante de presentarlo en el Congreso. Misiones Online accedió al anteproyecto que contempla una reducción del 50% en el tributo a las ganancias y una baja a los combustibles, al IVA, a las contribuciones patronales y a los Débitos y Créditos establecido por Ley 25413.

Diez entidades industriales del “Norte Grande”, tal como se conoce al bloque que componen las provincias del Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA) argentino, presentaron un anteproyecto de ley de promoción de las economías regionales, que plantea crear un nuevo régimen fiscal para los distritos que integran ambas zonas del país. La iniciativa incluye reducciones impositivas a cambio de la radicación de fábricas y los empresarios buscan el apoyo de sus gobernadores antes de enviarlo al Congreso.

La propuesta fue oficializada por la Unión de Industrias del Norte Argentino (UNINO), una alianza estratégica integrada por los presidentes de la Uniones Industriales de las 10 provincias del NOA y NEA, a los gobernadores en el último Consejo Regional del Norte Grande en Salta. La encargada de presentarlo ante los mandatarios y el jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur, fue Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta.

En diálogo con Misiones Online, Bibini señaló que por el momento se trata de un anteproyecto que está siendo trabajado con los equipos técnicos de UNINO y los ministros de Producción y gobernadores del NOA y NEA. El proyecto final se presentará en la próxima reunión de los representantes provinciales con los legisladores del Norte Grande y, en caso de lograr el acompañamiento de los gobernadores, será enviado al Senado para su tratamiento.

Qué dice el proyecto

Misiones Online accedió al anteproyecto de ley, que plantea “incentivos impositivos” para las provincias del NOA y NEA que adhieran a la normativa y otorga “beneficios a inversores” que apuestan en algunos de los distritos.

La iniciativa contempla una reducción del 50% en el impuesto a las ganancias y una baja a los combustibles, al IVA, a las contribuciones patronales y a los Débitos y Créditos establecido por Ley 25413, que «podrán computar la totalidad del importe pagado a cuenta del Impuesto a las Ganancias del año de su devengamiento».

En términos de comercio exterior, el anteproyecto solicita dejar «exenta del pago de los derechos de importación y de todo otro derecho, impuesto especial o gravamen a la importación o con motivo de ella, con exclusión de las tasas retributivas de servicios, la introducción de bienes de capital, herramientas especiales o partes y elementos componentes de dichos bienes, que sean destinados a ser utilizados directamente en el proceso productivo» para las empresas «radicadas y/o que se radiquen en las provincias del NOA y NEA, considerados a valor FOB puerto de embarque y en tanto los mismos no se produzcan en el país en condiciones de eficiencia, plazo de entrega y precios razonables».

Sobre los beneficios a los inversores, se propone un «diferimiento del pago de las sumas que deban abonar en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado» en un monto de hasta el 75% de la imposición.

Para ingresar al plan, las inversiones «deberán mantenerse en el patrimonio de inversores titulares por un lapso no inferior a cinco años contados a partir del 1º de enero siguiente al año de la efectiva inversión». «De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada, corresponderá ingresar los tributos no abonados con más los recargos por mora», agrega.

En lo que se refiere a tarifas de servicios públicos, un histórico reclamo de las provincias del NEA y NOA, se indica que “a los Beneficiarios del régimen se les aplicará el cincuenta por ciento (50%) de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado sobre el cobro final de la totalidad de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas y Agua.”

El sector empresario del Norte Grande buscará lograr la creación del Indicador Económico «Densidad Empresaria», definido como la cantidad de empresas formales que declara al menos un empleado en relación de dependencia permanente, cada mil habitantes en un territorio determinado.

En caso de aprobarse, el régimen se aplicará «por lo menos 20 años desde la fecha de puesta en marcha de cada proyecto». «Superado este plazo, el régimen permanecerá activo mientras los valores del Indicador Económico de Densidad Empresaria, creado por el artículo 20º, entre la Región Norte (NOA y NEA) sea inferior al Promedio de la Zona definida por el INDEC como región Pampeana.

Una vez eliminado este diferencial, los beneficios del régimen se reducirán en un veinte por ciento (20%) cada año, hasta quedar definitivamente sin aplicación», afirma.

Si el proyecto prospera y se convierte en ley, el texto precisa que la autoridad de aplicación de la norma serán los propios gobernadores de cada provincia con relación a las empresas que estén radicadas o se radiquen en el ámbito geográfico de cada una de ellas.

La postura del Movimiento Industrial Misionero

El Movimiento Industrial Misionero (MIM) manifestó su apoyo a la iniciativa y, en un comunicado, señaló que el proyecto incluye “muchas las demandas que Misiones viene realizando a la Nación desde hace mucho tiempo sin ser realmente escuchados, como la baja de en los combustibles, reducción de ganancias y contribuciones patronales y a los débitos y créditos etc.”

El comunicado completo

Desde el MIM, apoyamos fuertemente la participación de la provincia de misiones en el movimiento denominado Norte Grande.

El día 15 de este mes, se han reunido en Salta los 10 gobernadores (o sus representantes) que componen este movimiento. Estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Corrientes, Salta, Jujuy, La Rioja y el Vicegobernador de Formosa.

En esa ocasión desde el UNINOA y la Unidad de Industrias del Norte Grande, se les ha entregado a los gobernadores un proyecto de ley para ser presentado en el congreso de la Nación, que plantea una propuesta interesante para la región con el fin de incentivar la radicación y desarrollo de industrias en nuestra zona. El proyecto busca un REGIMEN DE PROMOCION DE POLITICAS FISCALES DIFERENCIADAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL NORTE ARGENTINO. En este proyecto ambicioso a corto, mediano y plazo, plantea muchas de las demandas que misiones viene realizando a la Nación desde hace mucho tiempo sin ser realmente escuchados, como la baja de en los combustibles, reducción de ganancias y contribuciones patronales y a los débitos y créditos etc.



Fundamentos del proyecto

Celebramos el avance de la unidad de Movimientos Industriales de la Región, donde busquemos en forma mancomunada poner en debate la realidad del Norte Grande, dónde nuestras necesidades son relegadas históricamente desde el país central. Necesitamos una agenda propia de desarrollo industrial y Pymes del NOA Y NEA.

Cada provincia tiene sus particularidades y necesidades, Misiones tiene la Particularidad de que más del 90% de nuestra frontera es con el extranjero: Brasil que tiene un desarrollo regional muy importante y una política de frontera muy agresiva, y Paraguay que tiene un sistema impositivo mucho mas laxo que el nuestro. Ambas situaciones dificultan el desarrollo de la zona, además de las cuestiones propias como la falta de energía y gas natural, por ejemplo.

Entendemos que desde la Provincia se han logrado importantes avances en desarrollo de la industria misionera, y en particular en el desarrollo de la industria del conocimiento. Pero sin condiciones de competitividad equitativas, y energía, es muy difícil lograr el desarrollo misionero.

Desde el MIM buscamos desarrollar la industria local, generando valor agregado a nuestros productos, apoyaremos todos los esfuerzos que haga la Provincia en ese sentido.

Objetivos del proyecto

-Promover la industrialización de la región, con el objeto de lograr un desarrollo económico social equilibrado en el mapa socioeconómico del territorio nacional.

-Garantizar el pleno empleo de la mano de obra regional, buscando el arraigo y evitando la migración hacia zonas de alta concentración demográfica.

-Afianzar el arraigo juvenil con planes de trabajo, becas y colaboración en la formación de recursos humanos conjuntamente con los centros académicos de la región.

-Optimizar la industrialización de materias primas y productos semielaborados autóctonos.

-Promover la instalación de plantas y parques industriales sustentables, integrando necesidades de desarrollo y progreso de áreas no explotadas, con el respeto al medio ambiente y al paisaje natural, cumpliendo las prerrogativas en materia de protocolos ecológicos, de tecnificación sostenida y de uso racional de los recursos naturales.

-Propender a la instalación y radicación de unidades productivas que posean un fuerte efecto multiplicador en la economía regional, incentivando el fortalecimiento de inversiones en el área de las Pequeñas y Medianas Empresas locales, por su gran importancia en el sostenimiento de las economías regionales.

-Fomentar a la formación de sistemas productivos de economías regionales, conformados por empresas que, por su especialidad, su proximidad geográfica y las problemáticas similares, puedan en esta asociación, optimizar las ventajas de la competencia leal y la colaboración mutua.

-Establecer un plan de disminución de los costos financieros a la producción en la región.

