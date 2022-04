Copa Libertadores: River recibe a Fortaleza hoy en busca de ser el líder del grupo

Este miércoles, a partir de las 21:00, River recibe a Fortaleza en el Mas Monumental. El conjunto dirigido por Gallardo buscará sumar su segunda victoria en la máxima cita a nivel Continental despues de ganarle en la primera fecha a Alianza Lima.

La Copa Libertadores sigue su curso con siete compromisos. Uno de los más destacados tendrá lugar en el estadio Antonio Vespucio Liberti, por la segunda fecha del Grupo F, River recibe a Fortaleza, conjunto que hace su estreno en la máxima competencia continental. Desde las 21, por Fox Sports. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte.

Este encuentro también marcará el regreso de los hinchas al Monumental en un partido de Copa luego de dos años y medio, ya que el último fue en la ida de las semifinales de la Libertadores 2019, cuando se impuso por 2 a 0 ante Boca Juniors. Por sexto duelo seguido habrá “sold out” en las tribunas del Millonario.

Con el aliento que bajará desde las tribunas, los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán cortar una inesperada racha negativa de tres encuentros sin ganar como local en el plano internacional (derrotas ante Fluminense y Atlético Mineiro e igualdad contra Argentinos Juniors.

En lo que respecta a la probable formación, el Muñeco tendrá algunas bajas de peso, como la de Robert Rojas (rotura de tibia y peroné tras una patada desde atrás en el partido contra Alianza Lima) y Esequiel Barco (desgarro).

De este modo, en la última línea Andrés Herrera reemplazaría al paraguayo para ocupar el lugar del lateral derecho y el colombiano Juan Fernando Quintero parece ganarle la pulseada a Matías Suárez para ser el nexo con Julián Álvarez, una de las principales figuras del equipo junto a Enzo Fernández.

Los de Núñez iniciaron su camino con un triunfo en Perú ante Alianza Lima, mientras que Fortaleza fue sorprendido como local por Colo Colo (los chilenos se impusieron por 2 a 1).

Los brasileños clasificaron por primera vez a la Copa Libertadores de la mano del director técnico argentino Juan Pablo Vojvoda y necesitan sumar para no complicarse de cara al futuro. Además, el fin de semana sucumbieron en su casa, por la mínima, ante Cuiabá.

“River es uno de los clubes que seguramente va a pelear la competición, pero nosotros sabemos que somos un equipo brasileño, con todo lo que eso implica, que dentro de la Copa Libertadores somos importantes. Brasil es un país que siempre trata de ser protagonista y vamos a afrontar el partido tratando de serlo”.

“Venimos de un partido muy difícil ante un grandísimo rival pero estamos ilusionados con hacer un buen partido y por ahí cambiar lo que aconteció en el primer juego, que no fue lo que buscamos. Esto no es largo, es una zona muy disputada que no te da muchas oportunidades y tenemos que retomar por la senda que queremos”, analizó Silvio Romero, el refuerzo estrella de los brasileños para esta competencia.

Probables formaciones:

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Fortaleza: Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Lucas Lima, Hércules, Juninho Capixaba; Moisés y Silvio Romero. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Estadio: Monumental

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Hora: 21

Televisación: Fox Sports y Star+.

