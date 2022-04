La desgarradora pregunta de la mamá de Elías Rosas de Eldorado: el joven que murió tras ser abandonado en un accidente

“¿Por qué no lo asistió? ¿Por qué no paró? ¿Por qué no llamó a la ambulancia?” son algunas de las preguntas que se hace con dolor la madre de Elías Rosas, el joven que falleció embestido por una camioneta en Eldorado, y cuya conductora huyó y se presentó horas después en la comisaría.

Elías Rosas tenía 20 años. En la madrugada del sábado transitaba con su motocicleta sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 11, cuando una camioneta lo embistió. Producto del impacto, el joven perdió la vida y la persona que conducía la camioneta, de nombre Gimena, huyó y se presentó horas después en la comisaría.

En diálogo con el medio digital Eldópolis.com, Verónica, madre de Elías, recordó a su hijo como un apasionado por su profesión y con sueños por cumplir “Trabajaba en una estación de servicio y era peluquero, amaba su profesión y su sueño era tener su propia peluquería. Era realmente un chico muy bueno”

Consultada sobre si recibió asistencia por parte de la familia de la conductora de la camioneta, Verónica afirmó que “Nadie se comunicó conmigo, ni siquiera se preocuparon por preguntar”.

El hecho continúa su curso legal y Verónica pidió que el caso no quede impune “No solo por mi hijo, sino para que otra madre no tenga que pasar por mi situación. A mi hijo no me van a devolver más, pero no quiero que otra familia pase por esto” sostuvo la madre de Elías.

“Pido a la comunidad de Eldorado que esto no pase más. Yo voy a seguir hasta donde lleguen mis fuerzas para que no haya otro Elías. A la que atropelló a mi hijo solo tengo para preguntarle ¿Por qué no paró? ¿Por qué no lo asistió? ¿Por qué no llamó a la ambulancia?” expresó Verónica.

Según la última comunicación que mantuvo Verónica con el comisario segundo, en la noche del domingo la joven continuaba detenida y este lunes debía presentarse en el Juzgado.

Fuente: Eldópolis

