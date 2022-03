Misiones | “Roba marido, la próxima te voy a romper la cara frente a tus hijos”: la insultó por la forma en que iba vestida a la escuela

Comenzaron las clases presenciales, y también, los problemas entre madres, padres y tutores. Esta vez frente a la Escuela N° 62 de Leandro N. Alem que terminó con una denuncia policial. Una madre insultó a otra por la forma en que va a vestida a retirar a sus hijos, la acusó de ser "roba marido" y después la siguió en el grupo de WhatsApp de los responsables de los alumnos de un grado.

Como todos los días, un rato antes del horario de salida de la comunidad educativa, padres, madres y tutores se aglomeran en la puerta de las escuelas para buscar a sus respectivos hijos e hijas.

Este miércoles, una mujer fue a retirar a su hija y padeció un mal momento con otra madre que la atacó por cómo estaba vestida. “El marido de ella me preguntó por las clases particulares que doy, porque soy profesora y además, trabajo en un estudio contable. La mujer desde el asiento de su moto empezó a insultarme a los gritos diciéndome “busca marido” entre tantas otras barbaridades frente a todos” sentenció, según publicó el portal Alem News.

Pero rápidamente lo que comenzó en la puerta del colegio se trasladó al grupo de WhatsApp. “Nuestros hijos van al mismo grado, y ella empezó a hablarle mal de mí a otros padres y madres, además en el grupo en donde estamos todos con total violencia me dijo que me iba a romper la cara frente a mis hijos”.

Si bien la mujer no quería llegar hasta a esta instancia, finalmente terminó realizando la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana. “La verdad que no sé si está mal de la cabeza, o qué le pasa a esa mujer, pero me da miedo que pueda hacerme algo a mí o a mis hijos, por eso la denuncié».

Fuente: Alem News