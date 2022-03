Envasando celebró su 30° Aniversario y homenajeó a sus colaboradores

Envasando es una de las empresas misioneras más importantes del país en relación al desarrollo de packaging con múltiples estructuras y formatos. Misiones Online acompañó la celebración y hoy te compartimos todos los detalles.

Hace 30 años la familia Gartner, oriunda de la localidad de Leandro N. Alem, ponía en marcha un proyecto que envolvía muchos anhelos, siendo uno de los más importantes poder brindar un servicio de envasado de calidad, que no existía en ese entonces en la región.

Así, con mucho esfuerzo y dedicación, se fundó Envasando, una empresa que nació dentro de un pequeño galpón, y que hoy es líder en el mercado nacional, al otorgar soluciones integrales de packaging.

“En sus inicios, Envasando contaba con una planta productiva de 2.600 m². Actualmente la compañía se desempeña en un moderno centro productivo con una superficie de 20.500 m², emplazados en un predio propio de 115.000 m²”, aseguran desde la empresa. Allí cuentan con la oficina administrativa inaugurada recientemente, y también disponen de oficinas comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este mes de marzo la firma cumple 30 años de vida, y sus representantes organizaron un emotivo evento de celebración durante la jornada del sábado, con el objetivo de homenajear principalmente a sus casi 200 colaboradores.

“Nuestro personal es el potencial y brillo de la empresa. Nuestro equipo no se puso la camiseta, se la tatuó, porque sino no hubiera sido posible llegar a esto. La gente de Envasando es la que hizo que seamos líderes en la comunidad, en la región y en la República”. Miguel Gartner, fundador.

El equipo de Misiones Online dialogó con tres colaboradores de distintas áreas de Envasando, quienes se unieron a la empresa hace muchos años. En su testimonio, los mismos afirmaron:

«Yo me considero parte de la familia Envasando. Me incorporé a la empresa a pocos meses de haberse inaugurado y desde entonces es parte de mi vida. Aquí conocí a mi esposa, me case y formé mi familia; prácticamente todos los recuerdos de mi vida los tengo en Envasando. Una de las cosas que Miguel siempre nos inculcó es el trabajo en equipo, la pasión por el trabajo y que siempre debemos dar lo mejor que tenemos para que nuestros clientes nos elijan». Marcos Majiña – miembro del equipo de Corte y Confección de Envasando.

«Hace 27 años que trabajo en esta empresa y para mi es un orgullo. Es un lugar en donde se cuida mucho al grupo humano para sacar lo mejor de cada uno. La empresa reconoce siempre a sus integrantes, y yo creo que eso hace que Envasando sea tan grande, por el grupo humano que tiene». Wilmar Miranda – miembro del equipo de Impresión de Envasando.

«El 1 de abril cumplo 25 años en Envasando. Hoy se entremezclan muchas sensaciones, porque prácticamente vimos crecer a la empresa; ver su crecimiento al día de hoy es un orgullo, porque fuimos parte de eso. Hoy alguien dijo que era su segunda casa, pero yo hasta me animaría a decir que es mi primera casa. Es fundamental la unión que hay, la confianza y la forma en la que trabajamos». Sergio Bogado – miembro del equipo de Logística de Envasando.

Participaron de la celebración los miembros de la familia Gartner, trabajadores, familiares, proveedores, clientes y amigos de la casa.

1 of 26

Envasando: producción basada en la calidad

“Creamos valor a partir de la calidad. Desde el año 2009 la compañía se ha certificado en las Normas ISO 9001, con el alcance de diseño y fabricación de envases de papel y laminados para la industria alimenticia e industrias en general”, expresaron desde Envasando.

En la actualidad, Envasando desarrolla el packaging de firmas reconocidas a nivel local, nacional e internacional, entre las que se destacan Taragui, Celusal, La Tranquera, Chango, Papelera Tucumán, Alimentos Saguemuller, Playadito, Molinos, Aguas de las Misiones, Ledesma, Amanda y Celulosa Argentina, entre otros.

El crecimiento continuo de Envasando es consecuencia del buen trabajo en equipo, el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores para llevar adelante la producción basada en la calidad, prestando atención a cada detalle.

Esto viene acompañado por el despliegue de distintas acciones de Responsabilidad Social Empresaria. Una de ellas está relacionada con la sustentabilidad, por lo que la empresa trabaja junto a proveedores para recuperar y reciclar el 100% del scrap de papel derivado de la utilización de sus productos.

Además, en Envasando permanentemente se desarrollan actividades internas cuyo objetivo es fortalecer el vínculo familiar y promover un óptimo work-life balance; como así también se patrocina y apadrina a organizaciones, instituciones educativas, clubes y deportistas de la región.

Desde la dirección de Envasando agradecieron a cada uno de sus colaboradores por hacer de esta, una gran empresa.

¡Felíz 30° Aniversario!

Envasando.

Ruta Nacional 14 km. 852,5.

Leandro N. Alem, Misiones. Argentina.

E-MAIL: [email protected]

TELÉFONOS:

0054 (03754) 422700

0054 (03754) 422422

0054 (03754) 422118