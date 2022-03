Virasoro: marcha masiva en reclamo de justicia por abusos y torturas en un hogar de niños

Una histórica reacción de los habitantes de la localidad de Virasoro en la provincia de Corrientes se vivió durante la noche de este viernes para pedir justicia para los menores víctimas del Hogar del horror como lo llaman en esa ciudad.

Ya los habitantes del lugar, que se encuentran investigando y aportando a la justicia una prueba tras otra, habían advertido movilizarse si el ministerio público fiscal no tomaba la decisión de encarcelar a la responsable de las acciones que se dieron a conocer en las ultimas semanas. No es un capricho social, es un pedido formal de parte de la querella que viene insistiendo sin ser escuchado.Durante las últimas horas una información emitida por el Ministerio de Desarrollo Social correntino, aseguró que no había irregularidades en los hogares «Rincón de Luz» y «Maria de Nazaret» de Virasoro.

Esto causó indignación en la sociedad que aun recuerda el caso del suicidio del chico de 14 años que llevaba tres días encerrado en calidad de castigo. Además, salió a la luz un cuaderno donde los cuidadores de los menores dejaron evidencia de los encierros y de la miserable comida que repartían entre nueve personas. Entre otras cosas se puede leer en ellos que si los niños se portaban bien le daban un poquito de shampoo y crema de enjuague para bañarse a modo de premio.

¿Qué mas necesita la justicia para actuar? es la pregunta que se hacen los habitantes que marcharon en un reclamo histórico para la ciudad inundando las calles de carteles y bocinazos desde los autos en una sola voz: «CON LOS CHICOS NO»

El caso del hogar del terror sigue exponiendo las graves faltas que vivían los niños. Describen, por ejemplo, una lista de alimentos utilizados para alimentar a los chicos: 1 papa, 1 ajo y 1 pata-muslo de pollo para los nueve. También se dejó constancia escrita en los registros que si la policía venía sin orden no los dejaban entrar, algo extremadamente llamativo.

Durante la semana una adolescente de 17 años incorporó una nueva denuncia por supuestos abusos sexuales y malos tratos a menores en el Hogar «Rincón de Luz». La menor le habría confirmado al fiscal de instrucción, Julio Cazarré, que durante su estadía en el Hogar sufrió abusos sexuales, sin recibir ayuda alguna por parte de las autoridades de la institución.

A pesar de todo lo expuesto y agregando que la ahora ex directora denunciada fue registrada en imágenes movilizándose en autos oficiales e ingresando al hogar con absoluta libertad, la justicia no ha tomado ningún temperamento. Ya hubo marchas de reclamos, movilizaciones a los domicilios de los acusados, pero sigue todo igual desde que ingresó la denuncia a las oficinas del MPF de Corrientes.

Anoche el reclamo y el grito de justicia se multiplico por miles, esperando que un árbol no tape la justicia.