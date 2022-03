Viral | Hilarante audio de un colono exagerado que usó ramas de mandioca “para hacer machimbre”

Un audio del colono exagerado enviado por Whatsapp provoca risas en grupos de esa red social. Se trata de un productor agropecuario un tanto exagerado al hablar de su cosecha de mandioca.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Audio-2022-03-11-at-7.29.52-PM-online-audio-converter.com_.mp3

El audio del colono exagerado se viralizó en grupos de Whatsapp.

En el audio se escucha a un hombre que asegura que fue tal el tamaño de las plantas de mandioca que sembró que esto llegó incluso a confundir a los dueños de un aserradero, quienes vieron una pila de ramas y le preguntaron “qué tipo de madera es esa”.

Lo hilarante del audio es que el hombre dice que supuestamente llevaron una carga de las ramas de mandioca con el fin de hacer machimbre. Solo 15 plantas alcanzaron para llenar un chasis. “Aunque no creo que sirva, se dobla todo es muy blandito”, dice quien grabó el audio.

Pero eso no es todo, en el mismo material viralizado en las redes sociales el hombre cuenta que tuvo una experiencia similar al plantar zapallos y que incluso le ofrecieron “hacer toquito” para extraer el producto de tan grande que era.

“Yo no sé si es la tierra o la mano de uno” finaliza el audio del colono exagerado que causa risas en distintos grupos de Whatsapp.

El audio pretende ser gracioso y sería autoría de una persona de la zona de Jardín América que grabó otro audio similar que se viralizó en el que aseguraba que Juan Román Riquelme lo pretendía como reemplazo de Carlos Tevez.

Otro audio hilarante: el misionero que “rechazó” una oferta de Juan Román Riquelme para jugar en Boca Juniors

Luego de confirmarse el primer refuerzo de Boca Juniors para esta temporada, Nicolás Orsini, ex Lanús, se viralizó el audio de un misionero que asegura que Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club y quien comanda el Consejo de Fútbol, le realizo una oferta formal para que se haga cargo del puesto vacante que dejo Carlos Tévez.

El jugar en Boca ya no es una tentación, el dinero pesa más que la camiseta y el amor por el club. Es por ello que este hombre, oriundo de la Localidad de Jardín América, le cerró las puertas a Riquelme, pero solo por el momento.

“Ahora con la edad que yo tengo me quieren llevar en el lugar de Tevez, ya que Boca no encuentra centrodelantero”.

Varios fueron los nombres que el Consejo de Fútbol de Boca tuvo en carpeta, entre los más destacados, Edinson Cavani y Lucas Torreira. Sin dejar de lado la ilusión también de la vuelta tanto de Darío Benedetto como de Jonathan Calleri. Pero ninguno fue más que un deseo.

La vacante que dejó Carlitos Tévez, ex capitán y último ídolo Xeneize, será difícil de rellenar. Es por ello que el Consejo, de la mano de Román, busca cerrar un delantero que acompañe a Sebastián Villa en la ofensiva. Debido a ello se dio la contratación de Nicolás Orsini, pero al parecer no es suficiente.

Este misionero asegura que Juan Román Riquelme fue a su casa a buscarlo con la propuesta de jugar en el Xeneize. «Vino acá en casa, en Jardín América».

Pero al parecer este hombre se puso un poco exigente con los ideales. «Yo quiero que me paguen un buen sueldo, que me consigan un departamento a mi nombre, y yo ahora no puedo salir porque no tengo casero, me tienen que buscar uno. Román me dijo que no hay ningún problema».

La otra cuestión, la más importante, es la parte dineraria. Boca Juniors es uno de los equipos en Argentina que mejor se encuentra económicamente y los contratos de sus jugadores son bastantes elevados en consideración con el resto de los clubes. «Estamos peleando por el contrato, el me quiere dar 500 mil dólares por mes, pero es poco. Yo le dije que quiero un millón o uno y medio para empezar».

El hombre confía mucho en sus cualidades futbolísticas y en su experiencia dentro del terreno de juego. Lo que es una incógnita es cuales son los clubes en los que tuvo rodaje. “Yo voy a ir a jugar, si tenemos buen arquero y buena defensa vamos a ganar siempre, yo seguro voy a hacer dos o tres goles por partido.»

La reanudación del campeonato local está al caer, luego del término de la Copa América que se jugaría en Brasil, la cual arranca en las próximas horas. Es por ello que el Consejo de Fútbol de Boca quiere aprovechar de la mejor manera este parate para así poder reforzarse en miras a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Riquelme quiere que yo firme, pero le dije que no, que el firme primero que me va a pagar. Riquelme es vivo, no quiere firmar y me quiere joder a mí. Entonces le dije que me voy a quedar sentado en casa nomas, encima tengo que ir allá, quedarme toda la semana, entrenar, jugar, después venir a ver la casa y luego volver nuevamente en avión. Todo cuesta.»

Por último aseguro que el máximo ídolo Xeneize le dio tranquilidad en cuanto a los pasajes de avión. “Por el pasaje del avión no te preocupes eso te pagamos. Además me pregunto si había autopista en Jardín y le dije que hay una pero que estaba abandonada, y me prometió Román que iba a ir a arreglarla y pasar la motoniveladora para que el avión aterrice acá, entonces yo no preciso ir hasta Posadas con auto”.