Viví unos días soñados en el Yvy Hotel de Selva, cerca de las Cataratas del Iguazú, a través de TurismoMisiones.com

Si tenés ganas de pasar unos días libres súper relajantes, con la oportunidad de visitar las Cataratas del Iguazú en cualquier momento, entonces el Yvy Hotel de Selva es tu alojamiento perfecto. Y desde TurismoMisiones.com te armamos el mejor paquete para que disfrutes al máximo tu estadía. Así que corré al link que te dejamos abajo para que no te pierdas de este excelente plan.

Yvy Hotel de Selva es un destino en donde el tiempo se vive sin pretensiones, y en donde la naturaleza se hace presente en cada rincón. El alojamiento se ubica en el maravilloso entorno natural que presenta la región de las Cataratas, dentro de la Selva Iryapu, y se extiende a lo largo de 3 hectáreas de exuberante vegetación.

Asimismo, la reserva que alberga a Yvy Hotel de Selva está conformada por 600 hectáreas de selva misionera, cuatro comunidades aborígenes y diversos alojamientos que conviven en perfecta armonía con la naturaleza que los rodea.

Por otro lado, en este hermoso lodge podrás maravillarte con los paisajes en los diferentes momentos del día, visualizar las distintas especies de aves, fauna, flora y vegetación más característica de la región. Además, vas a disfrutar de un profundo descanso en habitaciones amplias, confortables y perfectamente acondicionadas.

Igualmente, entre las maravillosas comodidades que podrás encontrar en Yvy Hotel de Selva se encuentran una imperdible piscina de 700 m2, diseñada con el máximo confort con cascadas, jacuzzi y varios niveles. Cabe destacar que un elevador facilita el acceso para personas con capacidades reducidas.

De otro modo, la estadía en el Yvy Hotel de Selva incluye:

Transfer in y out : transporte desde o hacia el aeropuerto o terminal de omnibus de Puerto Iguazú.

: transporte desde o hacia el aeropuerto o terminal de omnibus de Puerto Iguazú. Dos noches de alojamiento : en la habitación Classic, para dos personas.

: en la habitación Classic, para dos personas. Traslados a las Cataratas del Iguazú: transfer in y out al Parque Nacional Iguazú con guía incluido.

Así que si no querés perderte de este fabuloso alojamiento, desde TurismoMisiones.com te invitamos a clickear en el botón que te dejamos abajo, para que obtengas toda la información de Yvy Hotel de Selva.

Yvy Hotel de Selva: el gran compromiso con la sustentabilidad

Es importante destacar el enorme compromiso con el medio ambiente que tiene este alojamiento, ya que quienes llevan adelante la administración de Yvy Hotel de Selva tienen un fuerte compromiso con la preservación del medio ambiente y el consecuente bienestar de la comunidad.

Es por ello que con su gestión intentan reducir al máximo el impacto ambiental que pueda generar el desarrollo de su actividad, disminuyendo la contaminación, mejorando la ecoeficiencia y utilizando responsablemente cada uno de los recursos naturales.

Como viste, desde TurismoMisiones.com te ofrecemos los mejores alojamientos, no solo por sus amplias comodidades, sino también por su compromiso con la sustentabilidad, como es el caso del Yvy Hotel de Selva. Así que no te pierdas de este alojamiento, clickeando el botón que te dejamos arriba.