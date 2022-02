En medio de la invasión a Ucrania, la Federación de Fútbol de Francia solicitó a través de un comunicado que se exclusa a Rusia del Mundial de Fútbol Qatar 2022, con el argumento de que el deporte no puede mantenerse neutral.

Desde que Vladimir Putín impulsó la invasión a Ucrania, el mundo, el mundo del deporte no estuvo ajeno al conflicto bélico y se produjeron diferentes hechos que confirman el impacto que generó la situación que se vive en Europa. Y en las últimas horas la Federación de fútbol de Francia emitió un comunicado en el que se expresó a favor de la exclusión de Rusia del Mundial Qatar 2022.

La entidad gala, vigente campeona del mundo, se manifestó a través de un documento oficial en el que incita a “la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022″ a raíz del conflicto bélico.

“El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia”, argumentó el presidente de la FFF, Noel Le Graet, ante la prensa local.

Por su parte, República Checa se negará a jugar contra Rusia si los dos equipos tuvieran que disputarse a finales de marzo una plaza para el campeonato del mundo en el repechaje, como medida de protesta contra la invasión a Ucrania, siguiendo los pasos de Polonia y Suecia.

“La selección nacional checa no jugará en ningún caso un eventual partido contra Rusia en la repesca para el Mundial”, escribió la Federación Checa en su comunicado. Cabe recordar que Polonia, que debía jugar contra los rusos en Moscú el 24 de marzo en semifinales de su repesca, y Suecia, que habría podido medirse a Rusia el 29 de ese mes si superaba su semifinal ante la República Checa, anunciaron el sábado una decisión similar.

En tanto, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) aún no reaccionó a los anuncios de los polacos y los suecos. Tanto la UEFA y la FIFA adelantaron que por reglamento no existen razones para excluir a federaciones y/o equipo por “conflicto bélico” y aseguraron que los partidos por el repechaje que deban jugar Rusia o Ucrania se disputarán en un escenario neutral.

Además, la casa madre del fútbol no ha tomado medidas contra Rusia y se limitó el jueves a mostrarse “preocupada” ante una situación “trágica e inquietante”, según su presidente, Gianni Infantino.

La presión se intensifica en la instancia mundial del fútbol, mientras otras federaciones deportivas, clubes o instancias organizadoras de eventos sí adoptaron medidas tras el ataque ruso a Ucrania. Entre las medidas más importantes anunciadas en los últimos días está la tomada por la UEFA respecto a la sede de la final de la Champions League de este año, que se iba a jugar en San Petersburgo y que finalmente tendrá lugar el 28 de mayo en el Stade de France de París.

Otro ejemplo se instaló en el vóley, dado que la selección francesa, vigente campeona olímpica, no participará del próximo Mundial si la competencia se mantiene en Rusia. “La seguridad de nuestros conciudadanos es nuestra prioridad y haremos todo lo posible por garantizarla durante las competiciones nacionales o internacionales. En el contexto y la situación actual, Francia no participará en el Campeonato del Mundo si se mantiene su organización en Rusia”, declaró en un comunicado el presidente de la FFV, Eric Tanguy.

Polonia, país fronterizo con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ya reclamó que se retire al anfitrión de la organización del evento, que debe comenzar el 26 de agosto. “Sin mí, gracias”, escribió en Twitter la estrella francesa Earvin Ngapeth poco antes del anuncio de su federación.

El domingo, en el cuarto día de la ofensiva rusa lanzada contra su país vecino por el presidente ruso Vladimir Putin, la batalla por el control de Kiev continuaba en un contexto marcado por una nueva acentuación de las presiones occidentales frente a Moscú a través de la exclusión de bancos rusos de la plataforma interbancaria Swift y el suministro de armas a Ucrania.

Fuente: Infobae