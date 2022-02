Sequía en Misiones | La escasez de productos causa aumento de precios en las ferias francas

MisioneOnlineTV se dirigió a la feria franca de Villa Cabello para conversar con los productores sobre las consecuencias que tiene para ellos la sequía que azota a nuestra provincia desde hace varios días.

La sequía en Misiones no da tregua y eso se hace visible en las ferias francas. Uno de los espacios de comercialización más importantes que tiene nuestra provincia, donde los ciudadanos compran mayormente productos directamente traídos por sus productores.

Según comentaban los feriantes, la producción disminuyó bastante. Incluso muchas veces ellos mismos deciden no llevar sus productos porque consideran que no están en condiciones de ser vendidos. Por ejemplo, en el caso de la mandioca muchas veces contiene demasiado almidón, por lo cual se destina a otros productos.

También debe tenerse en cuenta que más allá de los costos de producción, los feriantes también tienen los costos de traslado de los productos.

Productos básicos como la lechuga, el tomate o los cítricos vieron aumentados sus costos y disminuida su oferta por la falta de precipitaciones que vienen sufriendo los productores desde hace ya varios meses.

El aumento en el precio de los huevos fue una de las noticias que más sorprendió a los ciudadanos durante esta semana. En las ferias francas, según comentaron los feriantes, la docena ronda los 300 pesos, mientras que el maple se consigue a entre 600 y 700 pesos, según el puesto. Los productores destacaban que los precios corresponden a huevos grandes.

Otros productos que cuentan con gran demanda en esta época del año, por la proximidad a la Semana Santa, son el queso y la harina de maíz. Los mismo, según indicaron los feriantes, pueden sufrir aumentos de precios importantes con la llegada de la semana santa.

Recordemos que estos productos son esenciales para muchas de las comidas que se realizan para la Semana Santa en la región.

Cabe destacar que a pesar de la escasez en muchos productos, los posadeños siguen confiando en las ferias francas para realizar sus compras, ya que se ha podido observar que una gran cantidad de vecinos se encontraba comprando en la misma.

Sergio Uhrig, propietario de Huevo Campo, confirmó que actualmente existe un faltante de huevos y explicó que dentro de los principales motivos se encuentra la desactualización de los precios que evita que los productores repongan gallinas y también la gran mortandad de estos animales debido a las altas temperaturas registradas en los últimos meses.

Según el empresario, el huevo estuvo dos años con valores desactualizados ya que en el inicio de la pandemia se comercializaba a $80 o $90 la docena, cuando la inflación rondaba en un 45%, mientras que en el 2021 la inflación fue del 50% y los precios no fueron actualizados: “Esta situación se agravó porque muchos productores no pudieron reponer las gallinas que tenían en producción”, comentó.

Pero además de este problema, durante los primeros 15 días de enero, debido a la ola de calor que afectó a todo el país, se produjo la muerte de millones de aves, situación que afectó fuertemente al sector.

La crisis en la producción generó que 30 granjas del país se fundieran porque no pudieron reponer las gallinas, comentó Uhrig. Sobre esta situación explicó que “al principio no se sintió la escasez porque había huevos en los depósitos y había stock de mercadería. Pero hoy se empieza a sentir”. Por otra parte, la cosecha de maíz también se vio perjudicada por las sequías y no hay buenas expectativas para los meses próximos en el sector.

No obstante, el propietario afirmó que en su empresa se mantienen las ventas y que en la provincia no hubo grandes registros de mortandad de aves. Aunque, reconoció que al no haber mercadería, se generan problemas en abastecer a los clientes.

“Hoy el huevo es un producto muy barato, además de que es el segundo alimento con mayor nivel nutricional, después de la leche materna. Es la proteína más económica y completa que pueda haber”, dijo el propietario, y finalmente, sostuvo que se debe recomponer el valor de la docena de huevos, que actualmente está entre $220 a $240.