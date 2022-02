Desde IPS recuerdan la importancia de tener al día el calendario de vacunación obligatorio en niños, ante el inicio del ciclo lectivo

Daniel Méndez, director de Inmunización del Instituto de Previsión Social (IPS) conversó sobre la vacunación de niños e instó a los padres a tener al día el Calendario de vacunación obligatorio.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/02-15-LT4-Movil-Daniel-Mendez-Ciclo-Lectivo-Calendario-Vacunacion-IPS-11.29.mp3

Daniel Méndez – LT4

Méndez aseguró que el IPS cuenta con stock de las vacunas obligatorias según el calendario de vacunación de niños e invitó a los padres a llevar a sus hijos antes del inicio del ciclo lectivo 2022. También mencionó que tienen disponible dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Es importante que todos nuestros niños tengan todas sus vacunas correspondientes» comentó Méndez.

Tal vez te interese leer: Vuelta a clases: cómo es el protocolo Aula Segura para el inicio del ciclo lectivo 2022 que propone Nación

«Les pedimos a los papás que se vayan acercando porque seguro que le van a pedir, como todos los años, para el ingreso escolar», finalizó Méndez.

Asimismo recordó que las vacunas serán colocadas en el Policonsultorio del Instituto de Previsión Social ubicado en la calle Junín, entre Bolívar y San Martín, desde las 7:30 y hasta las 16.

También adelantó que realizarán jornadas, tanto en Posadas como en el interior de nuestra provincia en conjunto con el Ministerio de Salud Pública.

Impulsan la vacunación de niños en Misiones antes del inicio de clases del ciclo lectivo 2022

En dialogo con MisionesOnline, Thelma Rótoli, quien es Directora de la zona Capital de Salud habló acerca de la vacunación pediátrica en Misiones. Durante la entrevista comentó tanto sobre la vacunación contra el coronavirus, como también sobre el calendario de vacunación y la importancia de tenerlo al día.

Rótoli, comentó que trabajaron con la vacunación de niños contra el covid “durante todo el verano, ininterrumpidamente”. Agregó que “tuvimos mucha demanda, la verdad que ahora en las vacaciones, incluso para viajar, el Pasaporte Sanitario. Tuvimos muy buena concurrencia en los vacunatorios con respecto a los que es pediatría”.

Pero la vacunación de niños va más allá de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. La Directora de la zona Capital de Salud explicó que:

«Ahora como empiezan las clases, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para completar esquema del calendario. Nosotros tenemos dos etapas de vacunación en los niños, que son el ingreso escolar que es a los 5 o 6 años y a los 11 años. Donde nosotros hacemos vacunación de las enfermedades inmunoprevenibles que son enfermedades con las que no tenemos que bajar los brazos».

Rótoli hacía referencia a enfermedades el sarampión o la meningitis, entre otras. La vacunación tiene como objetivo cuidar a la población infantil y prevenir posibles brotes de las enfermedades que terminen afectando a la sociedad.

«Nuestro trabajo ahora va a ser continuar con la vacunación covid y también lo que es Calendario de Vacunación. Vamos a trabajar con las dos líneas de vacunación”, adelantó en la entrevista.Recordó que «Los docentes también tienen que vacunarse, comenzar con los refuerzos, con sus terceras dosis. Están convocados ya para acercarse a los vacunatorios». Respecto a la cantidad de espacios para aplicarse las vacunas contra el covid en la zona Capital, Rótoli mencionó que hay cerca de 20 vacunatorios.

Teniendo en cuenta que aún no existe la posibilidad de vacunar a los niños menores de 3 años, la Directora de la zona Capital de Salud solicitó que “lo que se pide es que se vacunen los padres, los tutores o los cuidadores». Aclarando que lo que buscan es que estas personas “cumplan con el calendario, o sea, con las tres dosis las personas que están a cargo de los menores de 3″.

Esto, debido a que en los últimos días pudo observarse que la enfermedad empezó a golpear con más fuerza a los menores de edad, un grupo etario que antes apenas afectaba. Mencionó que “es la característica de este virus, que la mutación que tiene hace que cada cepa tenga una particularidad», a lo que agregó que actualmente «vemos niños que están cursando la enfermedad por ahí de forma muy sintomática».

Por este motivo, llamó a no bajar los brazos y continuar vacunándose, ya que “nuestra arma en este momento es la vacunación», además de los cuidados individuales como el uso del barbijo o el alcohol en gel.

“La vacunación no va a evitar que me contagie la enfermedad, pero si va a evitar que la enfermedad curse de forma grave o me lleve a la muerte”, explicó Rótoli, refiriéndose a aquellas personas que comentan que no se vacunan porque igual se pueden enfermar.

“En este momento tenemos muchos casos, pero los síntomas son leves, de leves a moderados” siguió, justificando que es gracias a la vacunación que a pesar de tener un número de contagios altos, la mayoría de las personas transitan la enfermedad con síntomas leves.

“Por eso es importante completar el esquema” recalcó, incitando a la ciudadanía a concurrir a los vacunatorios para aplicarse las dosis que sean necesarias para completar con el esquema.

“Es entendible que los padres tengan sus dudas”, expresó Rótoli. Aunque siguió diciendo que “las vacunas que nosotros tenemos disponibles en el país son vacunas seguras, son vacunas eficaces”.

También explicó que, por ejemplo, la vacuna Sinopharm, tiene la misma plataforma de otras vacunas que se aplican desde hace muchos años, como ser la de la fiebre amarilla o la de la polio.