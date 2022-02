Vacunación: ¿Quiénes y por qué tienen que aplicarse una cuarta dosis contra el coronavirus?

El gobierno nacional definió la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el covid para un grupo reducido de personas. Infectólogos explican la efectividad de ese refuerzo.

Fuentes del ministerio de Salud de la Nación confirmaron que la cuarta dosis será aplicada a partir de marzo a personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que recibieron el esquema completo de Sinopharm. “Estos son los que tienen indicado la dosis adicional y, a los cuatro meses de la misma, recibirán el refuerzo”, indicaron las fuentes oficiales.

Según dijeron, la decisión está indicada “en los lineamientos del 27 de octubre y el 10 del noviembre. A todas las personas a las cuales se le indica dosis adicional, recibirán la dosis de refuerzo después de los cuatro meses, es decir que esa sería su dosis de refuerzo”, precisaron.

La pregunta es: ¿Por qué hay que aplicarse una cuarta dosis? ¿Es realmente necesaria para mantener la inmunidad frente al SARS-CoV-2? El infectólogo, doctor en Medicina e investigador científico Antonio Montero (M.P. 8.249), sostuvo al respecto: “Cada refuerzo de vacuna potencia la inmunidad, refuerza la inmunidad de memoria, mantiene activo al sistema inmune y aumenta el tenor de anticuerpos. La realidad es que cada vez el refuerzo inmunológico es menor, es decir, que uno se aplique una cuarta dosis de vacuna no quiere decir que vaya a ser cuatro veces más resistente a la enfermedad”.

Y aclaró: “Hay un límite en el cual se va amesetando el beneficio provisto por cada dosis de refuerzo. Hay un límite que no es infinito. Con el covid estamos aprendiendo sobre la marcha, con lo cual no sabemos cuál es el límite: si la cuarta dosis, una quinta o sexta vacuna. Sí pueden ser muy útiles frente a la aparición de nuevas variantes. Yo no creo que la Ómicron sea menos letal que la Delta. Lo que pasa es que se encontró con un elevado porcentaje de la población vacunada. En general, las vacunas tienen tres dosis a lo largo de toda la vida”.

Por su parte, el infectólogo y columnista de TN Roberto Debbag señaló: “La cuarta dosis está demostrando que sería un refuerzo en la era Ómicron para mejorar la tasa de protección de efectividad para reducir la infección en pacientes vacunados. Hoy por hoy, el mundo científico está comprobando que la tercera dosis es la que realmente se necesita para producir la protección total o la mejor protección frente a la Ómicron”.

A su vez, agregó: “La cuarta dosis va a estar, en un inicio, focalizada en trabajadores de la salud (que hayan superado los tres meses desde la aplicación de la tercera dosis), personas inmunocomprometidas, y personas con alta comorbilidad, luego de los cuatro meses de aplicada la tercera dosis. Ya hay estudios del Centro de Control de Enfermedades de EE.UU. que demuestran que hay una reducción, luego de la tercera dosis, de los anticuerpos”.

En tanto, Gerardo Laube (M.N. 51.819), infectólogo, pediatra, jefe de guardia del Hospital Muñiz y profesor titular de Infectología de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), explicó: “La cuarta dosis se está previendo para quienes tienen algún déficit inmunológico, para las personas de la tercera edad por ejemplo. Es conveniente su aplicación para reforzar la respuesta inmune de aquellos que no hayan tenido una adecuada protección con las tres dosis aplicadas”.

¿Cuándo actúan mejor las vacunas de refuerzo?

Montero explicó por qué es conveniente esperar 90 días desde el alta médica por infección de covid y la aplicación de una tercera vacuna:

“Cuando se tiene una infección -sea por covid u otra- esta aumenta los anticuerpos, ya que estimula todo el sistema de defensas. Hace proliferar los anticuerpos y las células efectoras hasta un nivel máximo que no se puede potenciar con una vacuna porque ya está estimulado al máximo. Entonces, si alguien se vacuna inmediatamente después de haber tenido una infección, no es que vaya a pasarle algo malo, pero sí estaría desperdiciando esa vacuna. Lo ideal es esperar a que el sistema inmune vuelva a su estado de reposo. Cuando desaparece la infección, el sistema inmune se va apagando y vuelve a su estado de reposo, algo que tarda unos 90 días. Es ahí cuando sirve estimularlo aplicando la tercera vacuna”.

Fuente: TN