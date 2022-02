Los casos sospechosos de coronavirus son tratados según el mismo protocolo anunciado en enero. El punto crucial sigue siendo la vacuna. El criterio que se utiliza cuando hay síntomas o no.

casos sospechosos de coronavirus

El ministerio de Salud Pública de Misiones mantiene el mismo protocolo establecido para los casos sospechosos de coronavirus o contactos estrechos, que se informó cuando cambió el criterio de hisopados.

El esquema establecido por la cartera de salud divide a los casos en los que tienen síntomas compatibles con la enfermedad y aquellos que no presentan ninguno de ellos.

Para los sintomáticos, la diferencia entre testear o no los establece la edad del paciente. En el caso de los menores de 60 años que no presenten condiciones de riesgo (comorbilidades) el criterio establece que no es necesario realizar un test.

La recomendación es el aislamiento y dar aviso a las personas que hubieran tenido contacto en las últimas 48 horas previas al inicio de los síntomas.

En Misiones los contactos estrechos vacunados no estarán obligados a aislarsehttps://t.co/08FtOFcqOC — misionesonline.net (@misionesonline) January 11, 2022

En el caso de que a los síntomas empeores o se sumen dificultades respiratorias, la cartera conducida por el médico Oscar Alarcón recomienda la consulta médica.

Los pacientes mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades, es decir enfermedades de base que asociadas al Covid-19 puedan complicar el cuadro, si son testeadas.

Casos sospechosos de coronavirus: asintomáticos

En el caso de los pacientes asintomáticos, el criterio para diferenciar cada situación sigue siendo la vacuna, aplicada o no.

Para los no vacunados o con el esquema de vacunación incompleto, la provincia recomienda 10 días de aislamiento, contados desde el último contacto con el caso confirmado.

En tanto los pacientes vacunados con al menos dos dosis o la de refuerzo, deben guardar cinco días de aislamiento, contados desde el último contacto con un caso confirmado. Además se deben sumar cinco días de cuidados, es decir, adecuado uso del barbijo y evitar la concurrencia a eventos masivos y sociales.

Para ninguna de las situaciones contempladas para los pacientes sin síntomas se indica el testeo.

Salud anunció una reducción de días de aislamiento para casos positivos y contactos estrechos vacunadoshttps://t.co/nWTXpF6Zsd pic.twitter.com/8pcf4yQaOg — misionesonline.net (@misionesonline) December 29, 2021

Estos criterios se pusieron en práctica luego de una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), cuando la provincia resolvió que la prueba de antígeno en los centros públicos será para los sintomáticos que sean mayores de 60 años, personas con comorbilidades y los que no tengan nexo epidemiológico. Quedarán excluidos de la misma los contactos estrechos y los asintomáticos.

Autoridades sanitarias de la provincia definieron adaptar las recomendaciones nacionales para modificar algoritmos en la lógica de testeos, atendiendo a la nueva situación epidemiológica y con el fin de disminuir la tensión y la demanda en estos centros.

Baja demanda de autotest

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Lorena Schtainer reveló existe una baja demanda de estos test rápidos en Misiones y aclaró que de las cien mil unidades que se repartieron en todas las farmacias de país, la provincia recibió un número muy reducido.

Cabe señalar no todas las farmacia están vendiendo este producto, el cual tiene un costo de 1650 pesos, valor que está por debajo de las pruebas que se realizan en los laboratorios.

“Las farmacias debían manifestar el interés de venderlo porque conlleva responsabilidades y demanda un tiempo de parte de las farmacias para todo el trámite”, aclaró. Además, cada farmacia cuenta con un cupo máximo de diez autotest.

Schtainer reconoció que hasta ahora no hay una gran demanda del autotest en la provincia y mencionó que la mayoría de las personas que acuden a las farmacias sólo muestran curiosidad en el uso del producto.

Asimismo, señaló que todavía se están adaptando al sistema de registro de las personas que compran el productor, cabe mencionar que los datos que se cargan en el sistema son los de las personas que utilizan el autotets.

“Una vez que nosotros cargamos la información que vincule el DNI de la persona con el número de serie del autotest, se imprime una declaración jurada donde el farmacéutico refrenda los datos consignados, y la persona adquiriente se compromete a transmitir, a informar los resultados de la prueba”, detalló.

Finalmente Schtainer aclaró que el resultado de la prueba puede ser informado de varias maneras: llamando o dirigiéndose a la farmacia donde se compró, o a través del código QR que está impreso en la declaración jurada, esto es enviado a la página que se activó para este fin.