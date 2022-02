Vuelta a clases en Misiones: el ministro Sedoff ratificó que no habrá pase sanitario y que se reforzará la campaña de vacunación

Para la vuelta a clases en Misiones, el ministro Miguel Sedoff dijo que no habrá cambios en el protocolo con que el que finalizó el ciclo lectivo del año pasado y adelantó que esta semana comenzarán a dialogar con los gremios en el marco de la paritaria.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff, ratificó que no habrá pase sanitario para la vuelta a clases en Misiones y adelantó que mediante un trabajo en conjunto con las autoridades sanitarias se reforzará la campaña de vacunación para los alumnos y los docentes que continúan con el esquema incompleto.

Miguel Sedoff. Radio República

Sedoff subrayó que este lunes comenzó una campaña de vacunación para los docentes y añadió que apuntarán también a que las familias completen sus esquemas de inoculación para ampliar la cobertura y la prevención, junto con el uso del barbijo, la limpieza de manos, la ventilación y el distanciamiento, elementos que calificó como básicos.

“Todavía no tenemos definido ningún cambio de cómo terminamos el año pasado. En una reunión del Comité Científico planteamos las necesidades de este regreso, entre ellas unas recomendaciones, en particular, promover la vacunación de aquellos estudiantes que todavía no estén vacunados, tratar de que las familias tengan el esquema completo para ampliar también la cobertura y también trabajar sobre la prevención que tiene que ver con el uso de barbijo, la limpieza de manos, la ventilación y el distanciamiento que son como los elementos básicos para llevar adelante una política de prevención del contagio”, analizó Sedoff durante una entrevista en Radio República.

El ministro aclaró además que el pase sanitario no será un requisito para permitir el ingreso de los docentes, alumnos y comunidad en general a las escuelas. “El pase sanitario no está en la agenda, no es algo que nosotros lo consideremos importante y creemos que la escuela sea un lugar donde sea necesario un pase sanitario porque, como quedó demostrado el año pasado, no tuvimos ningún contagio intraescolar, la escuela es un espacio seguro mientras se cuiden los protocolos”, remarcó.

Impulsan la vacunación pediátrica en Misiones antes del inicio de clases del ciclo lectivo 2022https://t.co/mYxqJyDRxO — misionesonline.net (@misionesonline) February 7, 2022

En ese sentido, Sedoff adelantó que este jueves habrá una reunión del Consejo Federal de Educación y del Consejo Federal de Salud, en la que participarán, además de los ministros de ambas áreas en todas las provincias, el presidente de la Nación, Alberto Fernández y su gabinete. El encuentro servirá para trabajar sobre los protocolos para el regreso a clases con presencialidad plena.

“Hoy comenzamos una campaña muy fuerte, nominalizada, para que los docentes se vacunen, los que están sin vacunar o sin completar el esquema y también promovemos y estimulamos que las familias que aún no han vacunado a sus integrantes lo hagan”, añadió.

Sedoff recordó que el año pasado, el ciclo lectivo en Misiones finalizó casi con normalidad y ratificó que ese esquema continúa vigente y que no habrá cambios en lo inmediato. “El año pasado terminamos con una casi normalidad. Casi normalidad porque el uso del barbijo se mantuvo, se sigue manteniendo porque es un elemento de control y de higiene muy importante y el distanciamiento en la medida de lo posible y en aquellas escuelas que no pudieran se autorizó una reducción del distanciamiento con otras medidas como una ventilación más correcta, ese esquema está vigente y no ha cambiado”, insistió.

Vuelta a clases en Misiones: paritarias

Como todos los años, en la previa al inicio de las clases, un tema gana terreno en el ámbito de la educación: las paritarias para definir aumentos salariales. Este año no será la excepción y para el ministro Sedoff, esta semana comenzará el dialogo debido al compromiso asumido.

“Tenemos abierta la mesa paritaria desde febrero de 2020 cuando empezamos y tenemos un dialogo constante con los gremios. Esta semana comenzaremos nuevamente a dialogar sobre el inicio y tenemos el compromiso de la mesa paritaria. Siempre en lo que es mi gestión, pudimos encontrar el acuerdo, el camino de la mejora del salario docente”, aseveró.

El dos de marzo iniciarían las clases en Misiones y desde Educación el plan de vacunación está destinado a docentes y alumnoshttps://t.co/e9pXy8GxrV pic.twitter.com/tVKiotJrA1 — misionesonline.net (@misionesonline) January 26, 2022

El funcionario recordó que durante sus dos años de gestión al frente del ministerio, la evolución del salario docente en Misiones fue muy importante y que de tener uno de los últimos docentes del país, la provincia pasó a ser el sexto distrito con mejor salario inicial docente.

“Ha sido un gran esfuerzo del gobierno provincial que ha puesto en evidencia que la prioridad por la educación pasa no solo por tratar de transformar la educación de la escuela secundaria sino también de jerarquizar la actividad docente y mejorar su salario. Es todo un trabajo que tiene que ver con mejorar la educación”, concluyó.