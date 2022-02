Balacera en Posadas | “Los Sotelo manejan la ciudad”, aseguró el hermano de Yoel Pereyra

Yoel Pereyra (25) único acusado de asesinar a balazos a Héctor “Keko” Sotelo, prestará declaración indagatoria el próximo lunes, a pesar de haberse presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Posadas. El hermano del detenido, habló con Misiones Online y aseguró que su hermano solamente se defendió del ataque.

Esta mañana, se presentó en el Juzgado de Instrucción Nº1 Yoel Pereyra, quien fue notificado de la causa y será indagado por el Magistrado Marcelo Cardozo el próximo lunes. El detenido llegó alrededor de las 10.45 horas, escoltado por la Dirección de Infantería de la Policía de Misiones.

Minutos después de la llegada de Pereyra al Juzgado, ubicado sobre calle López Torres, arribaron al lugar los familiares del detenido, entre ellos sus dos hermanos y su madre, quienes aseguraron que Yoel es inocente y que solamente se defendió de la agresión de los hermanos Sotelo.

Brian Lembo, hermano de Pereyra dialogó con este medio e hizo relación a la balacera en la plazoleta de la Avenida Roque Sáenz Peña, “Quiero que se haga justicia, mi hermano solamente estaba tomando tereré y bajaron a balearle Marcos Sotelo, piojo y Keko Sotelo. Uno roba una garrafa y quedan presos un mes, en cambio los Sotelo salen a las 24 horas”.

Las cámaras del lugar, difundidas en exclusiva por Misiones Online, marcan el momento exacto en el cual Héctor “Keko” Sotelo desciende del automóvil Ford Ká y se dirige directamente hacia donde estaba ubicado Yoel Pereyra y una mujer, aún no identificada. “En las cámaras se ve como son ellos quienes bajan del auto a dispararle a mi hermano. Por pavor pido justicia”.

¿Ajuste de cuentas?

En cuanto a la disputa de los hermanos Sotelo y el detenido Pereyra, explicó que “Fue porque anteriormente los Sotelo le habían robado plata a mi hermano y él le prendió fuego la moto. Por eso quedó la pica”.

Fuertes y certeras fueron sus acusaciones hacia los hermanos que habitan en el barrio A 3-2 de Posadas, “Los Sotelo son los Sotelo, falta que sean intendentes de la ciudad porque todos les defienden”.

Mucho se habló de la posible conexión de Pereyra con Elio “El Garrafero” Castillo, cabecilla de la banda que atacó y asesinó a balazos a Casimiro Sotelo en junio del año pasado. “Mi hermano no tiene relación con Elio Castillo, cuando sucedió el homicidio de Casimiro Sotelo, Yoel estaba preso, pero fue por otro quilombo. Estuvo preso como sospechoso por el homicidio de la sargento García, pero nada que ver”.

Lembo aseguró que su hermano, Yoel Pereyra, se dedica a la venta de repuestos para automóviles. “Mi hermano vende repuestos conmigo, tengo grabaciones en las que se le ve a él todos los días en el local”.

Allanamiento a la vivienda de Yoel Pereyra

La Policía de Misiones allanó la vivienda de Pereyra el pasado miércoles. En el lugar, se halló un arsenal de armas de fuego, presuntamente para la venta de las mismas, lo cual fue desmentido por el entrevistado. “Para atrás el allanamiento, a mi mujer embarazada de 9 meses le tiraron al piso, rompieron todo”.

Al ser consultado sobre la gran cantidad de armas de fuego ilegales incautadas, comentó que «yo no me meto porque es casa ajena, pero no se dedican a la venta de armas ilegales».

A pesar de ello, quedan muchas dudas al respecto del porqué Yoel Pereyra tenia consigo un arma calibre 9 mm aquel pasado jueves en la plazoleta céntrica. Según su hermano, la llevaba consigo solamente por el hecho de defenderse de los hermanos Sotelo. “Mi hermano tenía el arma con él para defenderse de los Sotelo, hace unos días atrás le venían mangueando en su casa y él le alertaba a mi mamá”.

Otra de las incógnitas que desvela a los investigadores se trata de la identidad de la acompañante de Pereyra al momento de la balacera del pasado jueves. “Estamos averiguando con quien estaba mi hermano el jueves pasado en la plaza, lo único que sabemos es que era una chica, pero no sabemos quién es. Tampoco sabemos si habían otras personas, porque después de eso mi hermano se perdió”, cerró.