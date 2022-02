Posadas | Comenzó la audiencia pública para tratar el precio del boleto urbano: «Es importante volver a escuchar a la gente»

Esta mañana comenzó en Posadas la audiencia pública para tratar el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros. La cita es en la Sala Eva Perón del Centro del Conocimiento, donde hubo gran convocatoria. Participa de la audiencia Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana del municipio.

«Por la pandemia hace más de tres años que no se hacía una audiencia pública, por lo que es importante celebrar este momento y volver a escuchar a la gente. No es solamente una readecuación de tarifas, sino que también queremos saber qué opinan del sistema de transporte y sus inquietudes», manifestó.

En diálogo con MisionesOnline, el funcionario expresó además que desde el Ejecutivo municipal buscarán mejorar en los aspectos que sean necesarios, como el mobiliario urbano y la iluminación en favor de los usuarios, para brindar un mejor servicio.

Consultado sobre si cuentan con números estimativos en lo que respecta al aumento del precio del boleto, aseguró que «no tenemos ningún estimativo, veremos cómo se desarrolla la tarifa del transporte en los siguientes meses».

Audiencia pública: las empresas argumentarán que Posadas tiene el segundo pasaje de colectivos más barato del paíshttps://t.co/qKpmNz39ci — misionesonline.net (@misionesonline) February 2, 2022

Audiencia pública para tratar el precio del boleto de transporte urbano en Posadas

El presidente del Movimiento de Acción Vecinal, Luis Gilardoni, comentó sobre la audiencia que se realizará el jueves desde las 9 en la sala Eva Perón del Parque del Centro del Conocimiento para negociar no sólo el precio del boleto de transporte urbano en Posadas, sino también las frecuencias del servicio.

Señaló que los reclamos centrales «serán los mismos que se plantean hacen siete años, la falta de frecuencia, la no conectividad directa entre varios barrios de Posadas». Otro de los temas tendrá que ver con el horario del servicio de transporte, porque, como explicó, «después de las 22, los vecinos de Garupá o Candelaria, no pueden acercarse al centro de la capital misionera».

Mientras que aquellos que residen en Villa Cabello disponen del servicio durante toda la noche; entonces «no es parejo», sumado a las horas de inseguridad que implican la espera en las paradas de colectivo, indicó.

«Los usuarios sabemos que determinadas unidades deben pasar en ciertos horarios, pero como no hay un control directo, no se respeta, es un problema desde hace muchos años». A esto se suma la discriminación directa a aquellos que provienen del interior de la provincia porque al no tener SUBE pagan más caro el pasaje. «Es increíble el poder del monopolio para evadir una ley nacional que exige la sube nacional que a su vez impide el control que requiere», aseguró Gilardoni.

Precisó que también se abordará el redondeo del costo del pasaje, porque, según explicó, sin la sube, el pasaje cuesta 28 pesos, sin embargo, nos cobran 30. Entonces la gente que vive en Candelaria o Garupá, pero que trabaja en Posadas, terminará abonando 60 pesos por pasaje, por eso creemos que son temas que tendrán que tratarse y acordar en la próxima audiencia, recalcó.