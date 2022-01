Puerto Iguazú cierra enero con 85% de ocupación hotelera y problemas con el abastecimiento de combustibles

La ciudad de las Cataratas cierra el primer mes del 2022 con una muy buena ocupación hotelera, especialmente dada por turistas nacionales. Sin embargo lo positivo de la reactivación en el rubro, se ve opacada por los problemas cada vez más agudos, de desabastecimiento de combustibles, originada en el aumento de la demanda, y por los cupos que imponen las petroleras.

La ciudad de Puerto Iguazú es uno de los destinos turísticos más elegidos del país, por parte de turistas misioneros y nacionales. A su vez brasileros y paraguayos la visitan para entre otras cosas aprovechar la conveniencia cambiaria en combustibles y comestibles. En las últimas semanas se agudizó por tanto el faltante de hidrocarburos en las estaciones de servicio, que sufren el retaceo por parte de las petroleras, que imponen cupos.

En diálogo con Radio Libertad y Misiones Online, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú, Jorge Bordín manifestó: “estamos con datos alentadores, trabajando con un promedio de 4500 visitantes por día en el parque, eso permite que se reactive toda la ciudad, los atractivos, alojamientos y gastronomía. Igualmente estamos lejos de lo que era la realidad de antes, pero si estamos trabajando, que es lo importante”.

El empresario diferenció en que antes de la pandemia, la presencia de los turistas era sostenida en varios meses, y que ahora “una temporada no nos va a salvar todo lo que estuvimos para atrás sufriendo y aguantando para que esto funcione, sostener los atractivos y las empresas, hay mucha gente a la que le costó mucho. Lo que tenemos que remar para repuntar y estar como antes, todavía es mucho”.

Sobre los orígenes de los turistas, Bordín explicó que es muy bajo el índice de extranjeros y un dato preocupante que se estaba dando hasta hace unos días atrás, con la gente que venía por Brasil, y las agencias que los traían, es que estaban desalentadas, porque en el paso de frontera, un día les exigían PCR, otro día solo el test rápido, todos los días les cambiaban los requisitos, y por eso ya no querían vender el destino Iguazú.

“Lo preocupante es que siempre pasa un tiempo hasta que todas las instituciones se enteren y unifiquen el trabajo, eso es lo que desalienta a las comercializadoras de turismo que no quieren pasar un mal rato en el ingreso a la Argentina”.

Escases de combustibles

Desde fines del año pasado en algunas ciudades de frontera, como Puerto Iguazú, empezó a notarse el problema del desabastecimiento de combustibles. Hoy la situación es crítica, según el presidente de la Cámara de Turismo de Iguazú, ya que la gente en general debe hacer hasta tres horas de cola y después muchos se encuentran con que no hay combustibles. “La gente está alterada y desilusionada, se aplican algunas restricciones para paliar la situación, pero es crítica, sé que pasa en toda la provincia, pero en Iguazú se agrava más por los brasileros y paraguayos que vienen y gastan acá”.

A eso se suma además el problema que tienen las empresas de alojamientos, que necesitan de gasoil para que funcionen los generadores y el huésped no sufra los cortes de luz. “Nos encontramos en una encrucijada de un montón de cosas, para poder solucionar internamente y que el visitante no se lleve un mal recuerdo. Porque una familia que no tenga luz en el alojamiento, y que después va a cargar nafta y no encuentra, es un caos. La verdad que estamos viviendo días duros y no sabemos hasta cuándo va a durar estar situación”.

Por último Bordín aseguró que para febrero hay expectativas buenas, “venimos con buena ocupación y seguramente se incrementará un poco más en el fin de semana de carnaval”.