Sequía en Misiones: “Los productores debemos repensar el modelo de producción”, señaló Oriozabala, ministro de Agro 

La sequía persiste a lo largo y ancho de Misiones y complica en la producción misionera. Al respecto, Sebastián Oriozabala, ministro del Agro y la Producciòn manifestó que la situación es preocupante.

La falta de lluvias, la sequía y los incendios que se registran en los últimos meses ponen en alerta a los productores de la Tierra Colorada. La situación pareciera no mejorar para los próximos meses.

Para paliar esta situación, Oriozabala indicó que han trabajado en conjunto con productores, empresarios y el Gobierno provincial para ayudar que la producción continúe su rumbo.

“Estamos con líneas de créditos, también se está distribuyendo alimentos a lo que es el sector ganadero. La demanda cada vez es mayor porque seguimos con un bajo volumen de lluvias”, señaló.

En tanto, en el sector yerbatero, Oriozabala manifestó que “no queda otra que esperar y ver el impacto de la lluvia”, dijo y adelantó que “estaremos sacando programas con fondos provinciales, estamos también gestionando con fondos nacionales”, reveló.

Asimismo, el funcionario del Agro relató que han solicitado a Nación que declare la Emergencia Agropecuaria y que posiblemente “la semana que viene se estará declarando y con esa declaración trabajaremos en un fondo importante de aportes nacionales para sacar programas de complemento porque sabemos que la sequía no solo es la falta de lluvia”.

“Tenemos que repensar qué tenemos que hacer todos los productores de la provincia, debemos repensar el modelo de producción, cómo reproducimos la yerba, empezar a trabajar en la arborización, en las cortinas forestales, en el sistema silvopastoriles, hay que generar mucha más arborización en nuestra producciones y poder sostener la humedad en momentos de sequías”, dijo.

Agregó “tenemos que sostener y generar infiltración de agua para que las napas no bajen tanto, para que los arroyos no bajen, para que no se pierda nuestras vertientes. Es un trabajo de concientización, de acompañamiento técnico y de asistencia”, afirmó.

En relación a las pérdidas económicas que genera la sequía, el ministro reveló que en el informe que han presentado a Nación estimaron que Misiones perdería alrededor de $ 6 mil millones “es muchísimo”, apuntó.

“Tenemos que seguir adelante, por eso la gestión de fondos. Buscamos que nuestros productores se sientan acompañados y eso es lo que estamos haciendo en cada rincon de la provincia”, comentó Oriozabala.

Por otro lado, el titular de la cartera agropecuaria apuntó que los lugares más afectados por la sequía son; la zona Comandante Andresito, Wanda, San Antonio, Pozo Azul. A su vez, mencionó que el sur de Misiones es un lugar con muchas piedras y eso hace que se haya menos infiltración de agua, que las pasturas tienen menos humedad, entre otras problemáticas.

Por otra parte, el ministro del Agro y la Producción de Misiones contó que participó de una reunión de trabajo del Consejo Federal Agropecuario (CFA) junto a integrantes de cada provincia con el objetivo de realizar una evaluación del año 2021 y presentar esquemas de trabajo.

Uno de los temas tratados fue la presentación del Plan Ganadero GanAr, que establece un esquema de beneficios directo para los productores y consta de una línea de créditos por cien mil millones de pesos.

Algunas de las líneas que contempla el Plan es aumentar la productividad, el sostenimiento de los cortes preferidos para el mercado interno a precios accesibles, un nuevo esquema de exportaciones destinado a mercados emergentes.

El Plan ganadero que lanzó el gobierno nacional se pone en marcha a partir de febrero y prevé líneas de créditos a través de los bancos provinciales y/o el banco nación. En el marco de la reunión del CFA se explicitaron líneas de trabajo y coordinación del fortalecimiento de la cadena y su conjunto.

Por su parte, el ministro del Agro y la producción, Sebastián Oriozabala expresó que “se hicieron planteos vinculados a las alternativas de financiamiento para los productores que no están bancarizados y que se dedican a la actividad de la producción de carne. El plan contempla también, las inversiones vinculadas al sector agroindustrial particularmente al sector de frigoríficos y pequeños frigoríficos municipales que no son sujetos de créditos, con la finalidad de buscar alternativas y generar un plan de trabajo en forma conjunta”.

Así también, se iniciaron los primeros diálogos sobre la cuestión global de emergencia agropecuaria, la situación de las provincias en general y las situaciones críticas que están sucediendo.