Graves sequías afectan a la producción agrícola y ganadera «la situación es muy crítica», indicó Matías Chamula

Ante las graves sequías en Misiones y la emergencia ígnea e hídrica, Matías Chamula, productor y veterinario de Comandante Andresito, dijo que en el sector agro "la situación es muy crítica porque venimos golpeados desde el año pasado y cada vez se complica más".

Debido a los factores climáticos y a las sequías en Misiones que afectan la producción, el mantenimiento y la alimentación de los animales, precisó que «para no perder la hacienda tenemos que tomar medidas anticipadas, sacar los terneros antes, armar cronograma de desdetete precoz, pero para lograrlo necesitamos plata, y no estamos en condiciones».

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/01/01-21-RedCiudadana-Situacion-ganadera-sequia-perdidas-8.33.mp3

Matías Chamula – Red Ciudadana

Para paliar la problemática, se vende el ganado a precios muy bajos, y eso significa una pérdida económica muy fuerte.

«El año pasado el kilo de novillo costaba aproximadamente 350 pesos, mientras que hoy en día nos ofrecen 240, y eso nos afecta negativamente porque es mucho el dinero que se pierde», aseguró.

Estamos atravesando una situación complicada porque debido a la emergencia hídrica, la pastura no brota y está muy seca, por ende los animales no tienen alimento, y se debe invertir en balanceado. Sumado a que se están secando las aguadas naturales, y por eso no podemos hacer rotaciones en los potreros porque muchos no tienen caudal de agua, explicó Chamula.

Ante la escasez de sustento, se invierte en maíz que cuesta 32 pesos el kilo, y en alfalfa, son elevados los costos que se necesitan para alimentar un grupo de terneros, por eso, muchos productores venden los animales a un precio muy bajo.

Todos los animales perdieron peso no sólo por las pasturas secas, sino también por las altas temperaturas y la escasez de agua. Frente a este panorama crítico, «cualquier ternero que tiene las defensas bajas, se muere. Mientras que las vacas que no tienen el peso adecuado tampoco se preñan, por eso escasearán los terneros próximamente», explicó y anticipó.

«Todas las proyecciones que hacemos son a largo plazo, y no son fáciles las decisiones que hay que tomar. Muchos productores venden las vacas madres para bajar la carga de los potreros, pero se vende a bajo precio si se encuentra comprador, porque tampoco hay muchos recursos para invertir en hacienda», explicó.