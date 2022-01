El Juez ordenó al gobierno australiano liberar a Novak Djokovic

En un encuentro con los abogados de ambas partes, Anthony Kelly instruyó al Ministerio del Interior que dejara ir al jugador; el letrado oficial dice que Migraciones aún puede echar al serbio; hubo algunos incidentes entre quienes reclamaban la libertad de “Nole” y la policía local.

El juez Anthony Kelly, titular de la Corte Federal y de Familia de Australia, mandó al Ministerio del Interior liberar a Novak Djokovic, que estaba detenido en un hotel para inmigrantes en Melbourne por, según entendía el organismo gubernamental, haber incumplido las condiciones de ingreso al país. Allí pasó los últimos días el tenista, mientras aguardaba la resolución de su apelación.

Al cabo de una larga audiencia que tuvo varias interrupciones y demoras en las siete horas que transcurrieron desde que comenzó hasta el fallo, Kelly ordenó al ministerio dejar en libertad al jugador número 1 del planeta en un plazo de no más de 30 minutos, y además pagarle los costos del proceso, que concitó la atención del mundo por la confrontación entre una nación muy estricta en los controles contra el coronavirus y una figura internacional del deporte que se opone a la vacunación compulsiva.

Si bien la decisión del magistrado es un gran triunfo para el tenista serbio, que así las cosas podrá participar en el Abierto de Australia que comenzará el próximo lunes, el abogado del organismo oficial, Christopher Tran, advirtió en la audiencia que otro ministerio, el de Migraciones (que no fue parte del diferendo), posee todavía la potestad de expulsar del país a Djokovic.

En lo que se llegó a ver de la audiencia antes del primer gran corte por dificultades técnicas, ya se destacado una frase del juez Kelly: “Un profesor y un médico altamente calificado han presentado una exención médica. Además, esa exención médica y la base sobre la que se ha otorgado fueron determinadas por un panel independiente […] establecido por el gobierno del Estado de Victoria. Ese documento estaba en manos del delegado [del Ministerio de Interior]. ¿Qué más podría haber hecho este hombre?”, aludió a Djokovic el magistrado.

Más tarde, el juez Kelly ordenó al Ministerio del Interior que sacara al deportista del hotel donde estaba para que pudiera observar la audiencia, que al rato entró en un cuarto intermedio por almuerzo. La orden fue cumplida y Djokovic salió del establecimiento provisionalmente, hasta que por último recibió la noticia que esperó varios días: quedó en libertad y podrá participar en el primer certamen de Grand Slam del año, que obtuvo en las últimas tres temporadas.

Ahora, si ningún vericueto legal finalmente lo impidiere, el serbio podrá ir en Melbourne por el récord absoluto de títulos de campeón de Grand Slam, que hasta ahora comparte con Rafael Nadal y Roger Federer, dueños de 20 cada uno.

Finalizada la audiencia, se registraron algunos incidentes cuando un grupo de personas, identificadas con banderas serbias en apoyo al tenista, se acercó al automóvil con el que se retiraba Djokovic al grito de “¡Nole, nole!”. La policía local intentaba evitar el acercamiento de la multitud, lo que generó algunos enfrentamientos.

Qué dice el fallo

La decisión de las Fuerza de Frontera de cancelar la visa de Djokovic es anulada.

El gobierno pagará los costos [del proceso] y cualquier costo de reservas que exista.

El Ministerio del Interior debe liberar “inmediatamente” a Djokovic del centro de detención a inmigrantes. Esto debe ocurrir a lo sumo dentro de 30 minutos [hasta las 17.46 locales].

El pasaporte y los efectos personales deben ser devueltos tan pronto como sea razonablemente posible.

El Ministerio debe admitir que la decisión del delegado de la Fuerza de Frontera de cancelar su visa fue irrazonable.

Esto ocurre porque a las 5.20 del jueves 6 de enero se le dijo a Djokovic que tenía hasta las 8.30 para contestar a la intención de cancelar su visa, él respondió a las 6.14, el delegado tomó una decisión a las 7.42 y al visitante le fue denegado hacer comentarios hasta las 8.30. En caso de haber tenido tiempo hasta las 8.30, él podría haber consultado a abogados y a la Tennis Australia [la federación local].

La cronología del expediente Djokovic

La polémica comenzó el 4 de enero, cuando se conoció que la Federación Australiana de Tenis le había concedido un permiso especial a Djokovic para competir en el primer certamen de Grand Slam del año a pesar de no estar vacunado, requisito para el ingreso de todo extranjero al país oceánico. El caso fue particularmente controvertido en comparación con los de otros tenistas, como Natalia Vikhlyantseva, que no pudo ingresar al país dado que la vacuna Sputnik no está habilitada por las autoridades australianas, y Aman Dahiya, que no pudo inocularse debido a que en India no se ha vacunado aún a los menores de 18 años.

Sin embargo, en el marco de múltiples críticas de las autoridades gubernamentales del país por la decisión de Tennis Australia, el serbio y su delegación fueron detenidos al llegar a Melbourne por el gobierno del Estado de Victoria debido a irregularidades en su visado, específicamente, respecto a la exención para competir en el Abierto de Australia. Como consecuencia, el número 1 del ranking pasó los cuatro días siguientes en una habitación del Park Hotel de Carlton, un barrio de Melbourne, dispuesto para la detención de inmigrantes, mientras que sus abogados obtuvieron una cautelar para demorar la decisión de deportarlo a su país.

Durante este período, la situación de Djokovic ocupó la agenda del tenis mundial. Figuras como Rafael Nadal y Rod Laver, como también el doblista Jamie Murray, cuestionaron al serbio por no haberse vacunado antes de arribar a Oceanía, mientras que Feliciano López y el no vacunado Tennys Sandgren criticaron a las autoridades australianas.

Por su parte, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, acusó a las autoridades de “maltrato” al tenista por las condiciones del hotel donde estaba residiendo, y la familia Djokovic fue aún allá: Srdjan, su padre, afirmó que Australia ”pisotea al pueblo serbio” y comparó el hecho con la crucifixión a Jesucristo.

En paralelo se dio otro caso que puso bajo cuestionamiento a Tennis Australia: Renata Voracova, doblista checa que tampoco se había vacunado, pudo entrar al país por una exención de la federación, e incluso llegó a jugar un partido junto a la polaca Katarzyna Piter, por el Gippsland Trophy. No obstante, dos días después de su derrota, fue detenida y alojada en el mismo hotel que Djokovic, y luego regresó por voluntad propia y renunció a su participación en el Abierto de Australia.

Si se confirma la deportación, a Novak Djokovic se le podría prohibir el ingreso a Australia por 3 añoshttps://t.co/cqXgfwjchY — misionesonline.net (@misionesonline) January 9, 2022

Mientras tanto, el equipo legal de Djokovic argumentó que la exención para su cliente se basa en el hecho de que contrajo Covid-19 en diciembre, y que eso lo habilitaba a ingresar a Australia. Sin embargo, el gobierno del país oceánico refutó esa justificación, indicando que la exención se aplica sólo en caso de enfermedad grave, que el serbio tendría que haber comenzado su plan de vacunación una vez recuperado y que el contagio previo no reemplaza la necesidad de inmunización.

(La Nación)