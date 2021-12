Advierten sobre la situación crítica de las cooperativas de energía de Misiones y no descartan posibles cortes para fin de año

Ángel Kuzuka presidente Federación de Cooperativas de Energía de Misiones (FeCEM) describió la situación crítica que viven las cooperativas de energía de la provincia debido al congelamiento de precios que llevan a la falta de inversión y genera deudas con sus proveedores.

“Hace varios años se viene con la situación de las deudas debido al congelamiento tarifario desde noviembre de 2019. Todos sabemos que tuvimos una inflación en 2 años de más del 100%, los insumos están dolarizados, sumado también a los aumentos salariales, es fácil entender que se van desfinanciado las cooperativas y no pueden sostener los gastos”, expresó el dirigente.

Ángel Kuzuka – Radio LT4

Más allá de la administración y la situación particular de las cooperativas, existen otras particularidades por fuera que afectan a las empresas: “Algunas tienen muchas zonas rurales donde se hace difícil y es antieconómico”, sostuvo.

Esto último tiene relación debido a que en muchas ocasiones las cooperativas deben desplegar tendidos eléctricos por varios kilómetros en zonas poco pobladas, lo que generaría gastos que no recuperan en la demanda que tienen.

Respecto de la administración en las diferentes empresas, Kuzuka fue cauto y expresó que no siempre se trata de malos manejos administrativos: “Hay que estar dentro de las estructuras para ver cómo están y se manejan”, dijo.

A esto agregó: “Yo siempre creo que las cooperativas tienen que cumplir con las obligaciones, priorizamos mantener los empleados para que puedan cobrar su sueldo y también mantener el servicio”.

La disyuntiva se genera por el congelamiento de los precios que provoca un déficit, dijo. “Tenés un ingreso fijo que no podés tocarlo y un egreso que sigue aumentando”, argumentó el cooperativista.

Gobernadores del Norte Grande condicionan su apoyo al Presupuesto nacional a un aumento de los subsidios al transporte y la energía para la regiónhttps://t.co/Qz6n7yojqZ — misionesonline.net (@misionesonline) December 15, 2021

No obstante, expuso que los índices de morosidad no son altos respecto de los usuarios: “No creo que haya mucha morosidad, sí existen usuarios con una o dos facturas en deuda y la van pagando”.

Remarcó la poca influencia que esto tiene en la situación actual de las cooperativas y dijo que “el problema no es porque no paguen los usuarios sino porque no alcanzan los ingresos, de cada $100 pesos que debemos tener nos ingresan $60 o $70 pesos, la facturación no alcanza“, apuntó.

En sintonía con esto brindó un dato que esclarece la situación actual a nivel provincial: “El 70 % de las cooperativas están con problemas de pago en tiempo y forma”.

Asimismo, quienes se encuentran estables económicamente sostienen que no pueden realizar inversiones de ningún tipo, de lo contrario no podrían sostener los gastos. En este contexto, el dirigente resaltó el apoyo y el diálogo que mantienen con Energía de Misiones.

“En este fin de año se realizaron inversiones en las líneas por parte de la empresa provincial, ahora hay que ver cómo impacta eso en la economía de las cooperativas, algo ayuda”, confió.

Por último, mostró preocupación respecto de los últimos días de este año y primeros del próximo debido a la posibilidad de irregularidades en el servicio: “Estamos bastante complicados, hasta ahora no se dieron los cortes que creíamos que se darían, cuando hay un problema de potencia en alguna zona puede que exista algún corte, pero de igual manera no todas las cooperativas tenemos el mismo inconveniente”, contó.

Así también podrían existir cortes en las líneas troncales que atraviesan la provincia debido a que las mismas “no proveen la potencia que le solicitan”, cerró Kuzuka.