Alem: piden declarar nula una audiencia pública donde no se presentó ninguna autoridad para escuchar a los vecinos

El concejal de Leandro N. Alem, Matías Sebely, pidió la nulidad de una audiencia pública a la que no asistió ningua autoridad encargada de llevar adelante el encuentro con los vecinos por la entrega de un terreno para que le IPRODHA construya viviendas.

Una polémica en Alem se originó luego de que el concejal de la ciudad, Matías Sebely, pidió que se declare nula una audiencia pública donde los vecinos iban a preguntar por la donación de un terreno donde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) construiría 10 viviendas para las familias de la ciudad y a la que no asistieron las autoridades que debían encabezar la reunión.

“El día viernes 17 estaba convocada la audiencia pública para una donación de un terreno al Iprodha, una cosa me parece muy loable, que lo apoyamos todos los vecinos. Por cuestiones de legalidad se establece una convocatoria”, explicó Sebely.

El edil, que asumió su banca el pasado 10 de diciembre, explicó que asistió al encuentro y que se encontró con que no había presente ninguna autoridad para llevar adelante el encuento, situación que le tocó subsanar haciéndose cargo él mismo de dar inicio a la reunión.

“Por una cuestión de no faltar el respeto a quienes tenían que exponer, a quienes estaban citados para exponer como vecinos, me piden los presentes que presida. Quien debía presidirla era el concejal Ricardo Andersen que estaba presente, pero no quería. Me solicita que lo haga yo”, reveló.

Sebely aseguró desconocer los motivos que llevaron a Andersen a no encabezar la reunión y afirmó que esas circunstancias, afectan institucionalmente al concejo. “No lo entiendo porque él era el presidente hasta la de la Comisión de Audiencia Pública”, agregó.

“Fue reelecto concejal, estábamos los dos presente. Hay un problema con que no están definidas todavía las comisiones del Concejo, y es donde él se escudó para no arrancar una audiencia que le correspondía él porque él fue el firmante de la audiencia pública. Arrancó 10 minutos después, había vecinos obviamente esperando se inicie”, señaló.

Sebely apuntó que también se encontró con otras irregularidades. “El secretario que debería estar, no estaba, presentan a una persona que no sabemos en carácter de qué va, de parte del Ejecutivo Municipal y a una secretaria, que la nombran como Tamara y la verdad que no cumple con el orden del día y con algunas cuestiones establecidas en el Reglamento. Hay cuestiones que tienen que ver un orden y sobre todo con una cuestión institucional, más allá de que los vecinos pudieron explayarse, pero las personas que debían dirigirla y presidirla no estuvieron, no se cumple con una formalidad que corresponden”, lamentó.

Sebely informó que este lunes hizo una presentación para solicitar que la Comisión de Audiencia Pública, tome medidas con respecto a las formas en cómo se van a llevar adelante las reuniones.

“Tenemos que buscar ser serios, sobre todo organizados y formales. Hay un reglamento que se establece, hay una forma que tiene que llevarse a cabo la audiencia, hay tiempos y requisitos. Porque si no, vamos a estar haciendo las cosas de forma desordenada y desprolija. Nuestra función es ser garantes y celosos que los de los cumplimiento de las normas”, aseveró.

El edil recordó que el 27 de diciembre está prevista otra audienca pública, en este caso para tratar la ganancia general fiscal y ya advirtió a sus pares que no pueden repetir la situación ocurrida con el tema del terreno para el Iprodha.

En ese sentido, Sebely cuestionó al presidente del concejo y a los ediles de la oposición. “Cuando se hicieron las convocatorias de la audiencia pública, lo hicieron previo a cambio de autoridades, que finalizaban el 10 de diciembre. Por algunos motivos el presidente nuevo del Concejo deliberante no convocó a definir las comisiones, tampoco estuvo presente en la audiencia y la oposición que tiene hoy el municipio, no hizo ningún reparo con esto, cuando son cuestiones formales. Incluso manifesté esta cuestión que me parece, tenemos que ser prolijos hacerlo bien. Esperemos que se proponga y se dé la nulidad de esto y se vuelva a llamar”, agregó.

Elecciones 2021 | “Creo que Alem tiene que darse cuenta todo lo que estamos mejorando”, afirmó el intendente Waldy Wolemberg https://t.co/4x31aP8Qg8 pic.twitter.com/4Nu6h1rD4D — misionesonline.net (@misionesonline) November 9, 2021

Sebely aclaró que la idea no es retrasar la entrega del terreno, que como cuestión de fondo, es un beneficio para la ciudad, sino conseguir que se respeten las normas y reglamentos.

“Nosotros no proponemos que se atrase esto, que es un beneficio para el municipio, sino que se hagan las cosas bien y se hagan como corresponde, porque si no perdemos calidad institucional. No poder hacer las cosas rápidas tenemos que hacerlas mal. Hay que hacer celoso de los reglamentos, hay que ser cautelosos de las cuestiones que dan porque tampoco es una cuestión de tomar el pelo al vecino”, aseguró.