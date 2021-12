“Misiones está quinta en el ranking de siniestros fatales”, aseguró un experto en seguridad vial y brindó recomendaciones al momento de viajar

El técnico en Educación y Seguridad Vial Rubén Tamis, recordó que la utilización del cinturón de seguridad, el respeto de la doble línea amarilla continua, el uso del asiento especial para menores, los matafuegos y balizas triangulares son elementos vitales a la hora de circular en la ruta al momento de viajar.

“Tanto el deseo como la seguridad de regresar a nuestro hogar tal cómo nos fuimos, depende de nosotros”, expresó y aseguró, “la Ley de Tránsito es una ley de salud”. Por esto, indicó que es importante cumplir con todo lo que esta ley detalla, para evitar poner en riesgo la vida de uno mismo y de terceros.

“Respetar la doble línea amarilla continua, que significa no pasar, pisar ni circular sobre ellas; pero en nuestra provincia hay zonas en las que parece una línea recta pero hay cambios de rasante”, indicó. Es por esto que, al encontrarnos con esta delimitación “hay que obedecer a rajatabla”, agregó.

Otro punto a tener en cuenta es el uso del cinturón de seguridad para todos, incluso los pasajeros de atrás. Y añadió, “solamente el 2% de los argentinos utilizan el cinturón en la parte trasera del coche, estos índices no mejoran”.

Para ejemplificar lo mencionado recordó un fatídico accidente ocurrido en fechas cercanas a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, “dos argentinos murieron, una fue la hija de un conocido comentarista, ambos iban atrás y salieron expulsados del vehículo”. Durante esta misma época se realizó el sondeo que arrojó estos alarmantes datos.

“Es fundamental que los ocupantes de los vehículos se coloquen el cinturón de seguridad, no pensando en la multa, sino en el siniestro vial, no salir despedidos con lesiones gravísimas que pueden terminar con la vida”, remarcó.

Tanto en automóviles personales como en taxis esta recomendación debe ser tenida en cuenta, Tamis afirmó “en múltiples ocasiones me subo a un taxi y no veo disponibles los cinturones en la zona trasera, muchas veces tuve que bajarme porque están escondidos debajo del asiento, sucios”.

“Es una cuestión de compromiso de quién está al mando de transportar a personas, esta medida de seguridad tiene que estar disponible”, resaltó. “Si se produce un vuelco o colisión, la cabeza del individuo se convierte en un elemento contundente que puede golpear a los demás ocupantes del vehículo que sí lo están utilizando”.

El técnico en Educación y Seguridad Vial explicó que en una colisión hay tres etapas, el choque del vehículo contra el objeto; la persona, por inercia, siguiendo las partes rígidas del coche; y los órganos contra el sistema óseo. Tres impactos que suceden al haber una desaceleración brusca.

“el cinturón de seguridad reduce en un 80% las lesiones graves y muertes”, Aseguró tamis.

Destacó que para poder discernir la cantidad de individuos que pueden trasladarse en un automóvil, hay que prestar atención al número de cinturones de seguridad disponibles. “Si la persona posee una camioneta cabina simple con tres cinturones, será para tres personas”.

Agregó que “la ley es clara, en el artículo Nº 40 sostiene que los menores deben viajar en el asiento trasero por lo que en una camioneta, como la mencionada, no se puede movilizar a un menor de diez años”.

Por otra parte, “en el Decreto 32 del 2019 se incorporó la obligatoriedad del Sistema de Retención Infantil (SRI) para niños con menos de 10 años. Los llamados comúnmente huevos deben estar orientados a la parte trasera porque los impactos son hacia adelante y si está sentado en el SRI, el propio arnés puede causarle lesiones ya que la estructura ósea no está solidificada”, especificó.

Luego de los 2 años, el chico puede mirar hacia adelante, siguiendo el sentido de marcha del vehículo pero en la sillita correspondiente. A partir de los 6 hasta los 10 debe utilizar el denominado booster, una silla sin respaldo que lo eleva y le permite utilizar el cinturón de seguridad. “Estas etapas hay que tratar de cumplirlas”, repitió.

“En nuestra ciudad observamos niños parados en el tablero, hay que pensar que los automóviles cuentan con airbags que explotan a 300 mt/s, por lo que si se activa, el menor pierde la vida”, lamentó. “Debemos desesperarnos con este tema porque la salud de nuestros niños está en juego pero la inconsciencia, la falta de información, hace que estén expuestos”.

Tamis advirtió que el mal obrar lleva a que padres o tutores a ignorar el riesgo al que exponen a sus hijos: “Del 80% de las personas que tienen licencia de conducir, la mitad no realizó un curso nunca y si lo hizo, ya se olvidó”, enfatizó.

Es por esto que apuntó a la realización de un programa de televisión que se ocupe de ofrecer capacitaciones: “Enseñar conductas seguras en la vía pública, para todos los usuarios, peatones, ciclistas, conductores”, precisó.

Debido a que esta producción audiovisual no existe, sostuvo “las personas hacen lo que les parece, estoy en las redes subiendo constantemente material y noto los cuestionamientos, la falta de conocimiento”.

Otras recomendaciones y consideraciones a la hora de conducir

El experto manifestó que si un conductor observa que un camión utiliza las luces izquierdas de su transporte, debe entender que no puede pasar. “El artículo 42, inciso F dice que no puede pasar cuando realiza juego de luces del lado izquierdo, no es lo mismo con el lado derecho porque quizás se corra hacia la banquina”.

“Yo comparto esa información y mucha gente me asegura que no sé lo que digo, que nunca estuve en la ruta pero sigo sosteniendo que las personas no saben y a causa de eso no toman los recaudos correspondientes”, declaró.

En Misiones, según lo mencionado por Tamis, la mayor cantidad de siniestros con víctimas fatales se produce por choques frontales debido al cruce de la línea amarilla.

“General y estadísticamente la velocidad ocupa el primer lugar como causante, pero desde hace 10 años, todos los accidentes con fallecidos fueron provocados por no respetar la doble línea amarilla”, remarcó.

“Viajo mucho por la provincia, voy a diferentes lugares para acampar y veo que esta conducta es realizada por personas con vehículos de gran porte”, dijo. “Hay que tener en cuenta la aerodinámica de una camioneta, el viento pasa por debajo, cuanta mayor velocidad, menor posibilidad de mantener la adherencia con el asfalto”

“La falsa seguridad que da un coche de gran porte provoca que el conductor cruce las dobles líneas continuas amarillas, por eso es importante corregir este problema. La provincia está quinta en el ranking de siniestros fatales”, comentó.

También se refirió al denominado apoyacabezas: “Es importante que la parte superior toque la más alta de la cabeza porque el cinturón sujetará, pero si el apoyacabezas está debajo de las orejas, la lesión cervical es casi segura”.

En cuanto a las ventanillas, recordó que deben estar abiertas por completo o con una pequeña apertura arriba, la posición media es un elemento contundente que puede provocar lesiones en los oídos.

recomendaciones al momento de viajar

Elementos imprescindibles de mantener en el vehículo

Tamis señaló que hay elementos obligatorios y recomendables. “En todo el país es obligatorio contar con matafuego al alcance del conductor, sujeto correctamente y no guardado en el baúl, y balizas triangulares que deben aplicarse 30 metros antes del obstáculo”.

“Si no se cuenta con ellos el vehículo puede ser secuestrado”, advirtió. “El matafuegos vencido significa lo mismo que no tener uno a disposición”.

En tanto el botiquín forma parte de los recomendables. “No se realizan infracciones por no contar con esta caja de primeros auxilios”, aclaró.

La barra de tiro está prohibida porque no puede remolcar un vehículo que no esté destinado a tal fin, en caso de fuerza mayor hay que realizarlo con un elemento rígido de acople. Por último, no es necesario contar con una sábana mortuoria o blanca.

La Policía de Misiones pone en marcha el Operativo Fiestas Seguras con más de 1.600 efectivos de toda la provinciahttps://t.co/qZ8uEAstZ6 — misionesonline.net (@misionesonline) December 20, 2021

“Concentrémonos en tener el matafuegos cargado, las balizas a una distancia acorde ante algún desperfecto”, expresó. En el caso de olvidar algún elemento conectado al coche, dijo que “todo elemento que sobresalga la línea del paragolpe, bocha, soporte para bicicletas, está prohibido, excepto los neumáticos de fábrica”.

“Las bicicletas deben ser transportadas arriba del techo, no se puede colocar ornamentaciones porque la ley lo prohíbe al ser agresivos para peatones y ciclistas”, insistió. “Si una motocicleta conduce detrás del auto y no logra frenar, el impacto puede llegar a quebrar el soporte, provocar la caída o incluso que un hierro ingrese en el casco y el sujeto pierda la vida”.

recomendaciones al momento de viajar

Transporte de combustible de manera irresponsable

Tamis señaló que los agentes de tránsito pueden detener a cualquier sujeto que lleve bidones con este tipo de sustancia por la peligrosidad del químico. “Se realiza una multa y se lleva el coche al corralón”, contó.

“No es pesimismo, pero hay tantos controles por realizar, tanta capacitación faltante para los agentes con el objetivo de crear un compromiso y una actitud, que esto es algo difícil de abordar”, indicó.

“Ahora la indumentaria, los móviles, los lugares de trabajo mejoraron, pero todavía se necesitan conocimientos y actitud para que realmente bajen el número de siniestros”, concluyó.