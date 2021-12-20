El próximo lunes 20 de diciembre se realizará la Fiesta Anual de Premiación Deportiva en las instalaciones del Club Victoria de Puerto Rico. El evento, organizado por la Dirección de Deportes local, instituciones y dirigentes deportivos, y comenzará a las 20:30 horas.
Los reconocimientos en la ciudad de Puerto Rico serán entregados al deporte comunitario y sus respectivas categorías, a los federados y a las promesas deportivas. También se hará entrega de menciones especiales.
Las ternas son atletismo masculino, basquetbol femenino y masculino, ajedrez masculino, bochas masculino y femenino, cesto masculino y femenino, futbol de campo masculino, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, karting, new com masculino y femenino, padel masculino y femenino, patin artístico, pesca, tenis, tenis de mesa masculino, trail running masculino y femenino, vóley masculino y femenino, vóley de arena, hockey femenino y masculino y golf.
Ternas Deporte Comunitario
|FUTBOL LIGA COLONIAL
|MARTINEZ, JUAN
|ESPINDOLA, IVAN
|ZANG, EMILIANO
|FUTBOL SUPER Y SENIOR
|ARCE, JOSÉ ALBERTO
|BRIZUELA, CECILIO
|MERELES, HECTOR
|LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL VETERANOS
|RECH, ALFREDO
|VALLEJOS, MANUEL
|WENDT, ARIEL
|FUTBOL SUPER LIGA
|CACERES, CELSO
|GONZALEZ, JUAN
|ESPINDOLA LLANO
|AMIGOS DEL FUTBOL
(CATEGORIA MASTER)
|AVALOS, BERNARDO
|ESPINOSA, PEDRO
|WITZKE, FERNANDO
TERNAS
|DEPORTE
|TERNADOS
|ATLETISMO MASC.
|SEIPKE, EMIL
|ZIMMERMAN, ALAN
|VIER, MARIANA LORENA
|BASQUETBOL FEM
|EZPELETA, CLAUDIA
|YUNGE BRISA
|WENT, AILEN
|AJEDREZ MASC
|BERON, KECCI
|VOGEL, ERNI
|BOTZ, STEFAN
|BASQUETBOL MASC
|JACOBACCI, SANTINO
|PIEROTTI, LAUREANO
|LAPHITZ, SANTIAGO
|BOWLING MENCION
|KLEIN, SILVIA
|YANZ, ARTURO
|BOCHAS MASC
|FRANCO, CARLOS
|ANTUNEZ, JONATAN
|FREMMING, WALTER
|BOCHAS FEM
|RUIZ DIAZ, ELBA
|ALARCON, CAROLINA
|RAMIREZ, DANIELA
|CESTO MASC
|GOMEZ, HILARIO
|BARRIOS, MARTIN
|VILAR, IVAN
|CESTO FEM
|NEIS, LARIZA AYLEN
|WENT, AILEN
|PAUSE, MARIA AGOSTINA
|FUTBOL DE CAMPO MASC
|ESPINDOLA, VICTOR
|LOPEZ, EMANUEL
|SANCHEZ, GERMAN
|FUTSAL
|LOPEZ, MARTIN
|ROMANINI, FABRICIO
|HITZ, DIEGO
|GIMNASIA ARTISTICA
|ROBLEDO, JAZMIN
|INFRAIN, AGUSTINA
|MACHICOBIAK, LARA
|GIMNASIA RITMICA
|LUFT, MAIRA
|TADA, FLORENCIA
|URFER, ANA SOFIA
|KARTING
|REISER, MAURICIO
|CANTERO, VICTOR
|BARRIOS, PATRICIA
|MOTOCICLISMO MENCION
|FREITAS, SEBASTIAN
|NATACIÓN MENCION
|ARLETAZ, IVO
|NEW COM MASC
|STRIEDER, REINALDO
|TORALES, JUAN DE DIOS
|DA SILVA, ALBERTO
|NEW COM FEM
|ZIESMANN, ILONE IVETE
|RAMBO, CARMEN
|SOLONYSZYN, MARISA
|PADEL MASC
|SEIDEL, MARCELO
|ROMERO, CRISTIAN
|ROMERO, LAUTARO
|PADEL FEM
|AYALA, MARIANA
|BATISTA, PATRICIA
|SAMUDIO, LAURA
|PATIN ARTISTICO
|LUFT, ANABELA
|ARNOLD, ALDANA
|PETRAZINI, MORENA
|PESCA
|FLACH, CRISTIAN
|HASSER, PATRICIA
|FLACH, DIEGO
|TENIS
|ARRIOLA, TIZIANO
|RAIMONDI, MARCELO
|ROBLEDO, ALEJANDRO
|TENIS DE MESA MASC
|MUÑOZ, MARCOS
|GALEANO, ALBERTO
|MEDINA, NICOLAS
|TRAIL RUNNING MASC
|GANDULIA, HECTOR
|LUFT, GERMAN
|OCAMPO, MARCELO
|TRAIL RUNNING FEM
|SCHAFRANKY, MELINA
|BORGMANN, PAOLA
|SCHERF, PAULA
|VOLEY MASC
|CHAVEZ, ALEJANDRO
|ZABCZUK, EHIAL
|RIEDMAIER, JOAQUIN
|VOLEY FEM
|PFEIFER, ROCIO
|GRAEF, ARIANA
|LORENTZ, MICAELA
|VOLEY DE ARENA
|KRAUS, PATRICIA
|LOPEZ, MATIAS
|FELING, FRANCO
|HOCKEY FEM
|LLANES, NOELIA
|MENDEZ, ANGELA
|FERREYRA, ANA LUZ
|HOCKEY MASC
|AVALOS, NICOLAS
|VOGLER, MATEO
|SAUCEDO, RAUL
|GOLF
|BORGMANN, JOSÉ
|ALLES, SANDRA
|NEIS, NICOLAS
PROMESAS DEPORTIVAS
|ATLETISMO MASCULINO
|GUZMAN, LEONARDO
|ATLETISMO FEMENINO
|OLIVERA, RUTH
|AJEDREZ MASC.
|SENHAUSER, SANTINO
|AJEDREZ FEM.
|JIMENEZ, MARIA JOSÉ
|BÁSQUETBOL MASC
|MATIAS BRANDT
|BASQUET FEMENINO
|MULLER, PAULA
|CESTO
|ROMULO, SANTIAGO
|HOCKEY FEM
|MALLORQUIN, AYLEN
|FUTBOL DE CAMPO MASC
|PALO, LUCIANO // DUDA, BRUNO
|FUTSAL
|ARANDA, KEVIN
|GIMNASIA ARTISTICA FEM
|FELDMAN, CAMILA
|GIMNASIA ARTISTICA MAS
|AGÜERO, FELIPE
|GIMNASIA RITMICA
|HAHN, MARINA
|KARTING
|ROA, ALAN
|MOTOCICLISMO
|ENDURO: VOGEL, SANTIAGO
|NATACIÓN
|ROBOTTI, GIOVANA
|PADEL
|WEBER, GONZALO LEONEL
|PESCA
|LOCH, TOMAS
|PATIN ARTISTICO
|STEFAN, NOELI
|TAEKWONDO FEM
|ELBERICH, VALERIA
|TAEKWONDO MASC
|ELBERICH, MARTIN
|TENIS DE MESA MASC
|SALVIA, LUCAS
|TENIS DE MESA FEM
|CUBA, LUJAN
|TRAIL RUNNING MASC
|GRUDZINSKI, MAXIMILIANO
|TRAIL RUNNING FEM
|FLACH HASSER, MILAGROS
|VOLEY FEM
|COHENE, AINARA
|VOLEY DE ARENA MASC
|HECK, MATIAS