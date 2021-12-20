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Deportes

La ciudad de Puerto Rico premiará a sus deportistas

Florencia Scromeda

El próximo lunes 20 de diciembre se realizará la Fiesta Anual de Premiación Deportiva en las instalaciones del Club Victoria de Puerto Rico. El evento, organizado por la Dirección de Deportes local, instituciones y dirigentes deportivos, y comenzará a las 20:30 horas.

 

Los reconocimientos en la ciudad de Puerto Rico serán entregados al deporte comunitario y sus respectivas categorías, a los federados y a las promesas deportivas. También se hará entrega de menciones especiales.

 

Puerto Rico

 

 

Las ternas son atletismo masculino, basquetbol femenino y masculino, ajedrez masculino, bochas masculino y femenino, cesto masculino y femenino, futbol de campo masculino, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, karting, new com masculino y femenino, padel masculino y femenino, patin artístico, pesca, tenis, tenis de mesa masculino, trail running masculino y femenino, vóley masculino y femenino, vóley de arena, hockey femenino y masculino y golf.

 

Ternas Deporte Comunitario

 

FUTBOL  LIGA COLONIAL MARTINEZ, JUAN
ESPINDOLA, IVAN
ZANG, EMILIANO
FUTBOL SUPER Y SENIOR ARCE, JOSÉ ALBERTO
BRIZUELA, CECILIO
MERELES, HECTOR
LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL VETERANOS

 

 RECH, ALFREDO
VALLEJOS, MANUEL
WENDT, ARIEL
FUTBOL SUPER LIGA CACERES, CELSO
GONZALEZ, JUAN
ESPINDOLA LLANO
AMIGOS DEL FUTBOL

(CATEGORIA MASTER)

 AVALOS, BERNARDO
ESPINOSA, PEDRO
WITZKE, FERNANDO

 

TERNAS

 

DEPORTE TERNADOS
ATLETISMO MASC. SEIPKE, EMIL
ZIMMERMAN, ALAN
VIER, MARIANA LORENA
BASQUETBOL FEM

 

 EZPELETA, CLAUDIA
YUNGE BRISA
WENT, AILEN
AJEDREZ MASC BERON, KECCI
VOGEL, ERNI
BOTZ, STEFAN
BASQUETBOL MASC JACOBACCI, SANTINO
PIEROTTI, LAUREANO
LAPHITZ, SANTIAGO
BOWLING MENCION KLEIN, SILVIA
YANZ, ARTURO
BOCHAS MASC

 

 

 FRANCO, CARLOS
ANTUNEZ, JONATAN
FREMMING, WALTER
BOCHAS FEM RUIZ DIAZ, ELBA
ALARCON, CAROLINA
RAMIREZ, DANIELA
CESTO MASC GOMEZ, HILARIO
BARRIOS, MARTIN
VILAR, IVAN
CESTO FEM NEIS, LARIZA AYLEN
WENT, AILEN
PAUSE, MARIA AGOSTINA
FUTBOL DE CAMPO MASC ESPINDOLA, VICTOR
LOPEZ, EMANUEL
SANCHEZ, GERMAN
FUTSAL LOPEZ, MARTIN
ROMANINI, FABRICIO
HITZ, DIEGO
GIMNASIA ARTISTICA ROBLEDO, JAZMIN
INFRAIN, AGUSTINA
MACHICOBIAK, LARA
GIMNASIA RITMICA LUFT, MAIRA
TADA, FLORENCIA
URFER, ANA SOFIA
KARTING REISER, MAURICIO
CANTERO, VICTOR
BARRIOS, PATRICIA
MOTOCICLISMO MENCION FREITAS, SEBASTIAN
NATACIÓN MENCION ARLETAZ, IVO
NEW COM MASC STRIEDER, REINALDO
TORALES, JUAN DE DIOS
DA SILVA, ALBERTO
NEW COM FEM ZIESMANN, ILONE IVETE
RAMBO, CARMEN
SOLONYSZYN, MARISA
PADEL MASC SEIDEL, MARCELO
ROMERO, CRISTIAN
ROMERO, LAUTARO
PADEL FEM AYALA, MARIANA
BATISTA, PATRICIA
SAMUDIO, LAURA
PATIN ARTISTICO LUFT, ANABELA
ARNOLD, ALDANA
PETRAZINI, MORENA
PESCA

 

 FLACH, CRISTIAN
HASSER, PATRICIA
FLACH, DIEGO
TENIS ARRIOLA, TIZIANO
RAIMONDI, MARCELO
ROBLEDO, ALEJANDRO
TENIS DE MESA MASC MUÑOZ, MARCOS
GALEANO, ALBERTO
MEDINA, NICOLAS
TRAIL RUNNING MASC GANDULIA, HECTOR
LUFT, GERMAN
OCAMPO, MARCELO
TRAIL RUNNING FEM SCHAFRANKY, MELINA
BORGMANN, PAOLA
SCHERF, PAULA
VOLEY MASC CHAVEZ, ALEJANDRO
ZABCZUK, EHIAL
RIEDMAIER, JOAQUIN
VOLEY FEM PFEIFER, ROCIO
GRAEF, ARIANA
LORENTZ, MICAELA

VOLEY DE ARENA KRAUS, PATRICIA
LOPEZ, MATIAS
FELING, FRANCO
HOCKEY FEM LLANES, NOELIA
MENDEZ, ANGELA
FERREYRA, ANA LUZ
HOCKEY MASC AVALOS, NICOLAS
VOGLER, MATEO
SAUCEDO, RAUL
GOLF BORGMANN, JOSÉ
ALLES, SANDRA
NEIS, NICOLAS
PROMESAS DEPORTIVAS

 

ATLETISMO MASCULINO GUZMAN, LEONARDO
ATLETISMO FEMENINO OLIVERA, RUTH
AJEDREZ MASC. SENHAUSER, SANTINO
AJEDREZ FEM. JIMENEZ, MARIA JOSÉ
BÁSQUETBOL MASC MATIAS BRANDT
BASQUET FEMENINO MULLER, PAULA
CESTO ROMULO, SANTIAGO
HOCKEY FEM MALLORQUIN, AYLEN
FUTBOL DE CAMPO MASC PALO, LUCIANO // DUDA, BRUNO
FUTSAL ARANDA, KEVIN
GIMNASIA ARTISTICA FEM FELDMAN, CAMILA
GIMNASIA ARTISTICA MAS AGÜERO, FELIPE
GIMNASIA RITMICA HAHN, MARINA
KARTING ROA, ALAN
MOTOCICLISMO ENDURO: VOGEL, SANTIAGO
NATACIÓN ROBOTTI, GIOVANA
PADEL WEBER, GONZALO LEONEL
PESCA LOCH, TOMAS
PATIN ARTISTICO STEFAN, NOELI
TAEKWONDO FEM ELBERICH, VALERIA
TAEKWONDO MASC ELBERICH, MARTIN
TENIS DE MESA MASC SALVIA, LUCAS
TENIS DE MESA FEM CUBA, LUJAN
TRAIL RUNNING MASC GRUDZINSKI, MAXIMILIANO
TRAIL RUNNING FEM FLACH HASSER, MILAGROS
VOLEY FEM COHENE, AINARA
VOLEY DE ARENA MASC HECK, MATIAS

 

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