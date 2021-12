El infectólogo Oscar López sostuvo que “hay que vacunarse contra el Covid-19 porque la pandemia no terminó”

El infectólogo Oscar López aseveró que para disminuir los casos de Covid-19 “las personas deben acudir a los centros de vacunación. Además, sostuvo que las dosis son seguras y eficaces.

Oscar López, pediatra e infectólogo que trabaja en el Hospital de Pediatría de Posadas, en conversación con Misiones Online, se refirió al estado actual de la pandemia y expuso que “lo que sucede es lo que se esperaba que podía pasar. Si bien tuvimos un tiempo en el que en la provincia hubo pocos casos, ahora en Misiones se refleja lo que pasa en el país y en el mundo. Fundamentalmente, tenemos que tener bien claro que la pandemia no terminó”.

“Las variantes del virus se van deteriorando en lo que tiene que ver con su agresividad pero son más contagiosas. Por lo tanto, el virus tiene más posibilidad de estar en la vida aérea de las personas infectadas. Por ende, cuando el individuo, tose, estornuda o habla, contagia al prójimo”, dijo el especialista. En ese sentido, sostuvo que esto se da sobre todo en eventos masivos. “Eso sucede por ejemplo en Córdoba con las fiestas de egresados ya que son encuentros en lugares cerrados”.

“Teniendo en cuenta el concepto de que la pandemia no terminó, que no estamos en un número óptimo de inmunizados, lo que debemos transmitir es no alarmarnos y ocuparnos de tratar de cumplir con el distanciamiento social, usar barbijo y acudir a los centros de vacunación ya que son seguras y eficaces”, agregó.

Con respecto al aumento de casos en el país, señaló que esto se da por diferentes factores. “Sin dudas, nos confiamos que no iban a haber más inconvenientes y que no habría más casos. Esto llevó a que la gente no use barbijos o usen mal con la nariz expuesta. Por lo tanto, el riesgo existe. A su vez, hay muchas personas que no se quieren vacunar. Además, hay muchos que creen que con tener una dosis están cubiertos pero esto no es así ya que se necesitan los refuerzos. Esas son las razones por las cuales aumentan los casos de Covid-19”.

A medida que pasó el tiempo, “el Gobierno Nacional nos dio libertad en muchos ámbitos pero no libertinaje. Uno puede ir a una fiesta pero hay que asegurarse de estar inmunizados. Además, tenemos que seguir respetando el distanciamiento. Es fundamental que la gente se vacune para no pasar a mayores. Los últimos dos fallecidos en Misiones por Covid no estaban vacunados”, expuso.

Por otra parte, acerca de las reacciones adversas de la vacuna, contó que hay que tener presente lo siguiente: “según estudios científicos, aseguran que vacunarte te puede dar algún síntoma del virus. Sin embargo, yo no tuve casi ningún paciente que tenga reacciones adversas y lo que puedo decir junto a todas las instituciones científicas es que las vacunas son seguras y eficaces”. Asimismo, explicó que lo primero que se evalúa a la hora de hacer una vacuna es la seguridad.

En cuanto a los pediatras que sugieren a los padres que sus hijos no se vacunen, señaló que “dichos médicos lean, se interioricen en el tema y que se den cuenta que sus fundamentos no son científicos. A los padres, hay que decirles que miren las estadísticas a nivel mundial. Alemania por ejemplo de los 60 mil casos que tuvo días atrás, el 70 por ciento eran menores de 20 años”. En ese aspecto, aclaró que “Europa no tiene implementado aún un sistema de vacunación para los niños más pequeños”.

Por otro lado, explicó que para generar el efecto rebaño, “si hay una comunidad de 100 niños de los cuales se vacunan a 50, hay cincuenta que son susceptibles de enfermarse. Sin embargo, si a dicha comunidad vacuno a 90 únicamente serían diez los susceptibles, es decir, que pueden enfermarse porque no tienen inmunidad. Si los junto con los 90 que no se van a enfermar, uno protege a esos diez y de esta forma, se da el efecto rebaño. Hay que entender que las vacunas son seguras y efectivas. También hay que tener en claro que los que más se contagian hoy en día son los más chicos y la gente mayor, que son justamente los que no se quieren vacunar”.

Las recomendaciones para aquellas personas que deciden vacacionar en Brasil

Con respecto a las personas que quieren salir del país a vacacionar por ejemplo a Brasil, el médico dijo que en dicho país vive una situación de rebrote de sarampión. “Dicho virus fue erradicado de nuestro país en el 2020 gracias a las vacunas. Sin embargo, en Brasil en la actualidad tiene varios casos. Por lo tanto, la recomendación del Ministerio de Salud Pública de la Nación y de la Sociedad Argentina de Pediatría es que los menores de seis meses o las embarazadas que no están inmunizadas, se sugiere postergar el viaje, no solo por sarampión sino que también por la fiebre amarilla”.

Asimismo, “los niños que tienen de seis meses a un año, aún no recibieron la vacuna por lo que se sugiere que quince días antes de viajar se coloquen una dosis denominada “dosis cero” que consiste que cuando el niño llegue al año de edad se debe aplicar la vacuna de calendario. A su vez, los adultos deben tener aplicada las dos dosis o tener anticuerpos para poder viajar”.

En cuanto a la fiebre amarilla, Oscar López contó que hay muchos casos en el estado de Santa Catarina en donde miles de argentinos suelen ir a vacacionar. “Recientemente hubo un total de tres fallecidos de doce casos por lo que tiene una tasa de mortalidad altísima. La vacuna está recomendada para mayores de nueve meses y hasta sesenta años. Por ende, si no se puede postergar el viaje, sin lugar a dudas deben ir por lo menos con una dosis. Es importante consultar esto con el médico clínico”.